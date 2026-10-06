Η Μύκονος ήταν απίθανη στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Νέφτσι και στην ευρωπαϊκή της πρεμιέρα, πήρε την εντός έδρας νίκη με 78-58.

Κανονικό πάρτι στήθηκε στην «Άνω Μερά», με τη Μύκονο να πανηγυρίζει μία πολύ μεγάλη νίκη. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της, η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε τη Νέφτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58.

Η Μύκονος ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, αλλά με ένα απίθανο τρίτο δεκάλεπτο (23-4) έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη ανατροπή. Κορυφαίος του αγώνα ο Διονύσης Σκουλίδας, ο οποίος είχε 16 πόντους (2/2 βολές, 1/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27 λεπτά.

Μύκονος - Νέφτσι: Ο αγώνας

Ο Χάουαρντ είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Φάντερμπερκ να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 3-3 στο 08:42. Μετά από lay up του ίδιου παίκτη και δίποντο του Άπλμπι, η Μύκονος στο 06:59, είχε πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (7-5). Με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 από το 06:33 (Λοβ) μέχρι το 04:23 (Σκουλίδας), οι γηπεδούχοι είχαν πάρει διψήφια διαφορά (20-7). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν μπροστά στο σκορ με 25-19.

Ο Χάουαρντ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τους Καββαδά (βολή) και Χάρελ (δίποντο) να απαντάνε για το 28-21 στο 07:30. Η διαφορά στο 05:47 ήταν στους τρεις (50-47), με τη Νέφτσι να κάνει ένα σερί 11-0 από το 05:23 μέχρι το 02:27, για το υπέρ της 38-30. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-34.

Ο Άπλμπι είχε σκοράρει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Χικς να απαντάει με τρίποντο για το 43-36. Η Μύκονος είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 12-1 από το 08:01 (Τσάιλντς) μέχρι το 02:23 (Τίγκας), είχε πάρει το προβάδισμα (49-44). Η Νέφτσι είχε μειώσει με τρίποντο, όμως με ένα νέο σερί (8-0), οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 57-44.

Ο Τίγκας είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Πράις να απαντάει με μία βολή για το 59-45. Με τρίποντο του Τσάιλντς και δίποντο του Χάρελ, η Μύκονος είχε φτάσει να προηγείται με 19 πόντους (64-45) στο 06:55. Η ομάδα του Ζιάγκου, διαχειρίστηκε άριστα τη διαφορά της και κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη με 20 πόντους διαφορά (78-58).

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 34-40, 57-44, 78-58.

MYKONOS BETSSON BC # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 10 D. SKOULIDAS * 27:07 16 1/2 4/5 2/2 71.4% 2 4 6 1 0 2 0 3 - 24 23 0 DJ FUNDERBURK * 21:14 15 5/7 1/1 2/3 75.0% 0 3 3 1 1 1 0 2 - -1 16 22 J. LOVE * 20:33 11 4/6 1/1 0/0 71.4% 1 1 2 3 1 1 0 4 - 12 14 4 E. CHILDS * 33:43 11 2/3 1/3 4/6 50.0% 0 5 5 3 2 0 0 2 - 19 12 1 T. APPLEBY * 26:45 8 2/4 1/4 1/2 37.5% 0 5 5 6 2 1 0 1 - 6 12 BENCH 6 V. KAVVADAS 08:51 3 1/1 0/0 1/2 100.0% 1 3 4 1 1 1 0 2 - 11 7 25 R. HARRELL 25:04 7 3/7 0/5 1/4 25.0% 1 8 9 3 5 3 1 3 - 9 6 20 K. IATRIDIS 09:09 2 1/1 0/2 0/0 33.3% 2 3 5 1 0 0 0 1 - 7 6 13 F. TIGKAS 18:14 5 1/2 0/1 3/4 33.3% 1 0 1 2 2 0 0 1 - 9 3 9 A. LAGIOS 03:59 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 - 4 -1 14 I. SIDIROILIAS 05:21 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 - 0 -1 19 V. TOLIAS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 TEAM TOTALS 78 20/34 8/22 14/23 50.0% 8 35 43 21 17 10 1 21 - - 102