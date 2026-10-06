Μύκονος - Νέφτσι 78-58: Έκανε πάρτι στο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο
Κανονικό πάρτι στήθηκε στην «Άνω Μερά», με τη Μύκονο να πανηγυρίζει μία πολύ μεγάλη νίκη. Στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της, η ομάδα των Κυκλάδων αντιμετώπισε τη Νέφτσι για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και επικράτησε με 78-58.
Η Μύκονος ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, αλλά με ένα απίθανο τρίτο δεκάλεπτο (23-4) έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη ανατροπή. Κορυφαίος του αγώνα ο Διονύσης Σκουλίδας, ο οποίος είχε 16 πόντους (2/2 βολές, 1/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27 λεπτά.
Μύκονος - Νέφτσι: Ο αγώνας
Ο Χάουαρντ είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Φάντερμπερκ να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 3-3 στο 08:42. Μετά από lay up του ίδιου παίκτη και δίποντο του Άπλμπι, η Μύκονος στο 06:59, είχε πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (7-5). Με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 από το 06:33 (Λοβ) μέχρι το 04:23 (Σκουλίδας), οι γηπεδούχοι είχαν πάρει διψήφια διαφορά (20-7). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου ήταν μπροστά στο σκορ με 25-19.
Ο Χάουαρντ είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τους Καββαδά (βολή) και Χάρελ (δίποντο) να απαντάνε για το 28-21 στο 07:30. Η διαφορά στο 05:47 ήταν στους τρεις (50-47), με τη Νέφτσι να κάνει ένα σερί 11-0 από το 05:23 μέχρι το 02:27, για το υπέρ της 38-30. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-34.
Ο Άπλμπι είχε σκοράρει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Χικς να απαντάει με τρίποντο για το 43-36. Η Μύκονος είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 12-1 από το 08:01 (Τσάιλντς) μέχρι το 02:23 (Τίγκας), είχε πάρει το προβάδισμα (49-44). Η Νέφτσι είχε μειώσει με τρίποντο, όμως με ένα νέο σερί (8-0), οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 57-44.
Ο Τίγκας είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Πράις να απαντάει με μία βολή για το 59-45. Με τρίποντο του Τσάιλντς και δίποντο του Χάρελ, η Μύκονος είχε φτάσει να προηγείται με 19 πόντους (64-45) στο 06:55. Η ομάδα του Ζιάγκου, διαχειρίστηκε άριστα τη διαφορά της και κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη με 20 πόντους διαφορά (78-58).
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 34-40, 57-44, 78-58.
|MYKONOS BETSSON BC
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|STARTERS
|10 D. SKOULIDAS *
|27:07
|16
|1/2
|4/5
|2/2
|71.4%
|2
|4
|6
|1
|0
|2
|0
|3
|-
|24
|23
|0 DJ FUNDERBURK *
|21:14
|15
|5/7
|1/1
|2/3
|75.0%
|0
|3
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|-
|-1
|16
|22 J. LOVE *
|20:33
|11
|4/6
|1/1
|0/0
|71.4%
|1
|1
|2
|3
|1
|1
|0
|4
|-
|12
|14
|4 E. CHILDS *
|33:43
|11
|2/3
|1/3
|4/6
|50.0%
|0
|5
|5
|3
|2
|0
|0
|2
|-
|19
|12
|1 T. APPLEBY *
|26:45
|8
|2/4
|1/4
|1/2
|37.5%
|0
|5
|5
|6
|2
|1
|0
|1
|-
|6
|12
|BENCH
|6 V. KAVVADAS
|08:51
|3
|1/1
|0/0
|1/2
|100.0%
|1
|3
|4
|1
|1
|1
|0
|2
|-
|11
|7
|25 R. HARRELL
|25:04
|7
|3/7
|0/5
|1/4
|25.0%
|1
|8
|9
|3
|5
|3
|1
|3
|-
|9
|6
|20 K. IATRIDIS
|09:09
|2
|1/1
|0/2
|0/0
|33.3%
|2
|3
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|-
|7
|6
|13 F. TIGKAS
|18:14
|5
|1/2
|0/1
|3/4
|33.3%
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|0
|1
|-
|9
|3
|9 A. LAGIOS
|03:59
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
|4
|-1
|14 I. SIDIROILIAS
|05:21
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|-
|0
|-1
|19 V. TOLIAS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|TEAM TOTALS
|78
|20/34
|8/22
|14/23
|50.0%
|8
|35
|43
|21
|17
|10
|1
|21
|-
|-
|102
|NEFTCHI SC
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|STARTERS
|22 ROB HOWARD *
|26:54
|17
|4/5
|3/5
|0/3
|70.0%
|5
|5
|10
|0
|1
|0
|1
|4
|-
|-6
|21
|1 SHAKAEL PRYCE *
|33:07
|12
|0/3
|2/11
|6/6
|14.3%
|1
|3
|4
|3
|4
|3
|0
|2
|-
|-22
|6
|24 ZACHARIAH CHARLES HICKS *
|21:00
|5
|1/1
|1/5
|0/0
|33.3%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|3
|-
|-24
|6
|8 ULAS TURGUT *
|30:42
|6
|3/7
|0/2
|0/0
|33.3%
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-
|0
|5
|3 ELIJAH HAWKINS *
|26:57
|2
|0/1
|0/5
|2/4
|0.0%
|0
|5
|5
|7
|6
|1
|0
|4
|-
|-10
|1
|BENCH
|7 ALEKSA STEPANOVIC
|23:20
|11
|3/4
|1/4
|2/2
|50.0%
|2
|3
|5
|1
|2
|1
|0
|2
|-
|-21
|12
|9 MILIC STAROVLAH
|29:24
|5
|2/3
|0/4
|1/1
|28.6%
|0
|2
|2
|0
|3
|0
|0
|3
|-
|-5
|-1
|4 NIJAT NASIROV
|02:34
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|-2
|0
|11 JABRAYIL AKBAROV
|06:02
|0
|0/0
|0/2
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
|-10
|-3
|14 TUNAR HAJIZADA
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|15 RAMAZAN GARAYEV
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|25 AGHA AGHAYEV
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|TEAM TOTALS
|58
|13/25
|7/38
|11/16
|31.8%
|10
|24
|34
|13
|18
|8
|1
|24
|-
|-
|47
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.