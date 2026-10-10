Ζιάγκος: «Τεράστιας σημασίας νίκη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η νίκη της Μυκόνου επί της Αμαρουσίου

Ένα πολύ σημαντικό διπλό μέσα στο Μαρούσι πήρε η Μύκονος. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε 82-79 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής των φιλοξενούμενων, στάθηκε στην επιστροφή από το -15.

Αναλυτικά όσα είπε

«Προφανώς, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Υπάρχει το κλισέ ότι κάθε νίκη δίνει δύο βαθμούς, αλλά όλα τα παιχνίδια δεν είναι ίδια. Δεν έχουν όλα την ίδια κρισιμότητα ούτε το ίδιο ειδικό βάρος.

Γνωρίζαμε ότι, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, το Μαρούσι είχε κυκλώσει αυτό το παιχνίδι. Περιμέναμε ότι θα το αντιμετώπιζε ως ένα παιχνίδι do or die, και πράγματι έτσι μπήκε στο γήπεδο. Εμείς, αντίθετα, δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του πρώτου ημιχρόνου, και αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό δική μου ευθύνη. Προφανώς, δεν είχα καταφέρει να περάσω σωστά το μήνυμα, κάτι που προσπάθησα να διορθώσω στην ανάπαυλα.

Το ημίχρονο μάς βοήθησε να ανασυγκροτηθούμε πνευματικά και να επιστρέψουμε στο παρκέ με διαφορετικό πρόσωπο. Αυτό, όμως, έχει δύο όψεις. Είναι μια αντίδραση που είχαμε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Νέφτσι, όταν πραγματοποιήσαμε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, αλλά επιστρέψαμε μετά την ανάπαυλα και δεχθήκαμε μόλις τέσσερις πόντους στην τρίτη περίοδο.

Από τη μία πλευρά, μπορούμε να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία αυτής της αντίδρασης: ότι πρόκειται για μια ομάδα με προσωπικότητα και χαρακτήρα που μπορεί να επιστρέψει ακόμη κι όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, υπάρχει και μια πτυχή που μας προβληματίζει. Δεν μπορεί να χρειάζεται να βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο για να αποδώσουμε στο επίπεδο που μπορούμε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε.

Η σημερινή νίκη είναι τεράστιας σημασίας. Όχι μόνο επειδή επιστρέψαμε από το -15, ούτε επειδή αγωνιζόμασταν εκτός έδρας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά κυρίως επειδή ήρθε υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με σημαντικές απουσίες. Ήρθαμε εδώ χωρίς τον Βαγγέλη Μάντζαρη και τον Ντέβιν Κάναντι, δύο από τα βασικά μας γκαρντ, ενώ στη διάρκεια του αγώνα χάσαμε και τον Ρόνι Χάρελ.

Θέλω, επίσης, να κάνω ειδική μνεία στην απόδοση του Ταϊρί Άπλμπι, ο οποίος ήταν κομβικός στην αλλαγή της ψυχολογίας της ομάδας. Με προσωπικές πρωτοβουλίες, ακόμη και έξω από το πλαίσιο της συνηθισμένης ομαδικής λειτουργίας, πήρε την ομάδα από το χέρι».

Σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, ο Βαγγέλης Ζιάγκος ανέφερε: «Ο Βαγγέλης Μάντζαρης ταλαιπωρείται από θλάση στους οπίσθιους μηριαίους, την οποία υπέστη κατά τη διάρκεια των φιλικών προετοιμασίας στο Αγρίνιο. Συμπληρώνει τρεις εβδομάδες, αλλά η κατάστασή του βελτιώνεται συνεχώς. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τον έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα.

Ο Κάναντι έχει επίσης μια μικρή θλάση στον προσαγωγό. Δεν θα είναι διαθέσιμος για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ενώ είναι οριακό αν θα προλάβει την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Όσον αφορά τον Χάρελ, δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς έχει, καθώς δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα»