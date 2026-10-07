Ο Κολοσσός Ρόδου πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Κραϊόβα στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup με 77-65.

Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η ομάδα της Ρόδου και αυτό χάρη στην εξαιρετική της παρουσία αμέσως μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη άφησε πίσω τα κακώς κείμενα του πρώτου μισού στο παιχνίδι και με εξαιρετική άμυνα στην 3η περίοδο με επιμέρους σκορ 20-9 πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.

Με τον Γιώργο Καμπερίδη να «εκτελεί» έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 5/10 τρίποντα και τους Πέιτον Γουίλις (14π.), Τζάκσον Κρούζερ (11π.) να ακολουθούν ο Κολοσσός άνοιξε λογαριασμό στο FIBA Europe Cup.

Για την Κραϊόβα ο Ρόναλντ Πολάιτ πήγε να... κάνει την ζημιά (22π., 9ριμπ., 4ασ.) αλλά οι Ροδίτες δεν άφησαν την πρώτη νίκη να «γλιστρίσει» από τα χέρια τους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… εκμεταλλεύτηκε το καλό του ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο όπου πάτησε γκάζι και με το επιμπερους 20-9 έριξε τους τίτλους τέλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μισό το επιμέρους σκορ ήταν 45-30!

εκμεταλλεύτηκε το καλό του ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο όπου πάτησε γκάζι και με το επιμπερους 20-9 έριξε τους τίτλους τέλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μισό το επιμέρους σκορ ήταν 45-30! MVP O … Πέιτον Γουίλις ο οποίος σε 22 λεπτά συμμετοχής είχε 14 πόντου, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

… Πέιτον Γουίλις ο οποίος σε 22 λεπτά συμμετοχής είχε 14 πόντου, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Γιώργος Καμπερίδης (16π., 5/10τρ.) και Τζάκσον Κρούζερ (11π., 9ριμπ.)

Γιώργος Καμπερίδης (16π., 5/10τρ.) και Τζάκσον Κρούζερ (11π., 9ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ρόναλντ Πολάιτ έκανε την διαφορά για την ομάδα του έχοντας 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ρόναλντ Πολάιτ έκανε την διαφορά για την ομάδα του έχοντας 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντεμέτριους Ντέιβις ο οποίος είχε 1/4 εντός παιδιάς σε 28:29 λεπτά συμμετοχής.

ο Ντεμέτριους Ντέιβις ο οποίος είχε 1/4 εντός παιδιάς σε 28:29 λεπτά συμμετοχής. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 5/10 τρίποντα του Γιώργου Καμπερίδη.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-35, 52-44, 77-65.

KOLOSSOS H HOTELS BC # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 34 J. KREUSER * 23:58 11 3/3 1/3 2/2 66.7% 3 6 9 2 3 2 0 1 - 11 19 21 G. KAMPERIDIS * 29:25 16 0/1 5/10 1/1 45.5% 0 3 3 1 0 3 0 1 - 25 17 2 P. WILLIS * 22:05 14 1/2 2/6 6/9 37.5% 0 5 5 5 1 1 0 1 - 11 16 5 E. MANJON * 24:48 10 4/9 0/1 2/2 40.0% 0 2 2 3 2 1 0 1 - 17 8 26 T. STEVENSON * 17:52 2 1/1 0/0 0/0 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 - 7 1 BENCH 9 D. UPSON 22:08 5 2/3 0/0 1/1 66.7% 2 6 8 0 2 1 5 1 - 5 16 33 J. BARNETT 16:02 8 1/2 2/4 0/0 50.0% 0 3 3 0 0 0 3 4 - 1 11 4 Z. KARAMPELAS 11:19 2 0/0 0/1 2/2 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 1 - 0 3 7 N. TSIAKMAS 08:28 2 1/1 0/3 0/0 25.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 - -9 0 13 A. KALAITZAKIS 03:14 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 - -2 0 11 I. EFSTATHIADIS 05:16 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 - -6 -1 22 C.J. HARRIS 15:25 7 0/4 2/5 1/2 22.2% 1 0 1 1 3 0 0 5 - 0 -2 TEAM TOTALS 77 13/26 12/34 15/19 41.7% 8 29 37 15 17 9 8 20 - - 97