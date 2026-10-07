Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα έκανε η ομάδα της Ρόδου και αυτό χάρη στην εξαιρετική της παρουσία αμέσως μετά το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη άφησε πίσω τα κακώς κείμενα του πρώτου μισού στο παιχνίδι και με εξαιρετική άμυνα στην 3η περίοδο με επιμέρους σκορ 20-9 πήρε τα ηνία της αναμέτρησης.
Με τον Γιώργο Καμπερίδη να «εκτελεί» έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας 5/10 τρίποντα και τους Πέιτον Γουίλις (14π.), Τζάκσον Κρούζερ (11π.) να ακολουθούν ο Κολοσσός άνοιξε λογαριασμό στο FIBA Europe Cup.
Για την Κραϊόβα ο Ρόναλντ Πολάιτ πήγε να... κάνει την ζημιά (22π., 9ριμπ., 4ασ.) αλλά οι Ροδίτες δεν άφησαν την πρώτη νίκη να «γλιστρίσει» από τα χέρια τους.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… εκμεταλλεύτηκε το καλό του ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο όπου πάτησε γκάζι και με το επιμπερους 20-9 έριξε τους τίτλους τέλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μισό το επιμέρους σκορ ήταν 45-30!
- MVP O… Πέιτον Γουίλις ο οποίος σε 22 λεπτά συμμετοχής είχε 14 πόντου, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Γιώργος Καμπερίδης (16π., 5/10τρ.) και Τζάκσον Κρούζερ (11π., 9ριμπ.)
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ρόναλντ Πολάιτ έκανε την διαφορά για την ομάδα του έχοντας 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ντεμέτριους Ντέιβις ο οποίος είχε 1/4 εντός παιδιάς σε 28:29 λεπτά συμμετοχής.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 5/10 τρίποντα του Γιώργου Καμπερίδη.
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-35, 52-44, 77-65.
|KOLOSSOS H HOTELS BC
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|STARTERS
|34 J. KREUSER *
|23:58
|11
|3/3
|1/3
|2/2
|66.7%
|3
|6
|9
|2
|3
|2
|0
|1
|-
|11
|19
|21 G. KAMPERIDIS *
|29:25
|16
|0/1
|5/10
|1/1
|45.5%
|0
|3
|3
|1
|0
|3
|0
|1
|-
|25
|17
|2 P. WILLIS *
|22:05
|14
|1/2
|2/6
|6/9
|37.5%
|0
|5
|5
|5
|1
|1
|0
|1
|-
|11
|16
|5 E. MANJON *
|24:48
|10
|4/9
|0/1
|2/2
|40.0%
|0
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|-
|17
|8
|26 T. STEVENSON *
|17:52
|2
|1/1
|0/0
|0/0
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
|7
|1
|BENCH
|9 D. UPSON
|22:08
|5
|2/3
|0/0
|1/1
|66.7%
|2
|6
|8
|0
|2
|1
|5
|1
|-
|5
|16
|33 J. BARNETT
|16:02
|8
|1/2
|2/4
|0/0
|50.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|4
|-
|1
|11
|4 Z. KARAMPELAS
|11:19
|2
|0/0
|0/1
|2/2
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|2
|0
|0
|1
|-
|0
|3
|7 N. TSIAKMAS
|08:28
|2
|1/1
|0/3
|0/0
|25.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-
|-9
|0
|13 A. KALAITZAKIS
|03:14
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-
|-2
|0
|11 I. EFSTATHIADIS
|05:16
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|-
|-6
|-1
|22 C.J. HARRIS
|15:25
|7
|0/4
|2/5
|1/2
|22.2%
|1
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|5
|-
|0
|-2
|TEAM TOTALS
|77
|13/26
|12/34
|15/19
|41.7%
|8
|29
|37
|15
|17
|9
|8
|20
|-
|-
|97
|SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|STARTERS
|12 K. LILLY *
|33:50
|10
|2/8
|2/9
|0/1
|23.5%
|0
|1
|1
|4
|4
|0
|0
|2
|-
|-12
|-3
|22 D. DAVIS *
|28:29
|4
|0/2
|1/2
|1/2
|25.0%
|2
|2
|4
|1
|3
|6
|2
|2
|-
|-5
|10
|5 V. NISTOR *
|20:59
|0
|0/3
|0/5
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|5
|-
|-14
|-7
|7 J. BEAUBRUN *
|18:05
|7
|3/7
|0/0
|1/2
|42.9%
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|0
|1
|-
|4
|7
|21 B. TIBIRNA *
|11:15
|3
|0/1
|1/1
|0/0
|50.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|-5
|5
|BENCH
|9 R. POLITE
|25:29
|24
|8/15
|1/1
|5/6
|56.3%
|4
|6
|10
|4
|2
|1
|0
|2
|-
|11
|29
|2 D. DISHMAN
|25:17
|5
|2/2
|0/1
|1/3
|66.7%
|1
|6
|7
|0
|1
|0
|0
|3
|-
|-20
|8
|24 J. GORDON
|22:19
|10
|2/6
|2/7
|0/0
|30.8%
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|-
|-10
|5
|0 A. MURESAN
|14:07
|2
|0/1
|0/1
|2/2
|0.0%
|4
|2
|6
|1
|1
|1
|0
|3
|-
|-9
|7
|3 M. TOMA
|00:10
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|8 L. MARIESCU
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|13 G. TRIF
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|0
|TEAM TOTALS
|65
|17/45
|7/27
|10/16
|33.3%
|21
|26
|47
|11
|15
|9
|2
|23
|-
|-
|61
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