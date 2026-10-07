Δείτε πώς ο Κολοσσός σημείωσε την πρώτη νίκη του στο φετινό FIBA Europe Cup απέναντι στην Κραϊόβα.

Οι Ροδίτες ξεκίνησαν με το.. δεξί τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις καθώς άνοιξαν λογαριασμό απέναντι στην ρουμανική ομάδα.

Ο Κολοσσός επικράτησε της Κραϊόβα έχοντας ως καλύτερους, τους Πέιτον Γουίλις, Γιώργο Καμπερίδη και Τζάκσον Κρούζερ.

Δείτε τα highlights από τη νίκη της ομάδας του Άρη Λυκογιάννη.