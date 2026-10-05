Ο Ηρακλής ξεκινάει το ταξίδι του στο FIBA Europe Cup στα Σκόπια (6/10, 20:00) και η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πάλεψε κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά ηττήθηκε στην πρεμιέρα της GBL σε ματς που έκλεψε την παράσταση η πιστή οπαδός του Γηραιού, η κυρία Χάιδω, αλλά και η νέα μασκότ που πήρε το όνομα της από την υπέροχη φίλαθλο του Ηρακλή που παραδίδει μαθήματα πίστης και αφοσίωσης σε κάθε ματς στο Ιβανώφειο.

Ο Ηρακλής στρέφει την προσοχή στην Ευρώπη και την Τρίτη (20:00) κοντράρεται με την MZT Σκοπίων στο πλαίσιο της πρεμιέρας του E' Ομίλου της regular season του FIBA Europe Cup.

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής παικτες: Λεκιού, Μέλβιν, Στάιλς, Χόρκλερ, Μουράτος, Ντιαρά , Χάτσον, Σλαφτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος και Σταυρακόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ηρακλής

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή ξεκινά από τα Σκόπια. Οι “κυανόλευκοι” αντιμετωπίζουν αύριο (06/10, 20:00) την MZT Skopje Aerodrom, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Ε’ Ομίλου της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Zoran Lukic προπονήθηκε σήμερα (05/10) το μεσημέρι στο Ιβανώφειο και στη συνέχεια αναχώρησε για τα Σκόπια. Απών από το ομαδικό πρόγραμμα ήταν ο Τάσος Κουκ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο (06/10) στο “Sports Centre Jane Sandanski”, που θα φιλοξενήσει το βράδυ της ίδιας μέρας την αναμέτρηση.

Στην αποστολή του Ηρακλή συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Lecque, Melvin, Styles, Horchler, Μουράτος, Diarra, Hutson, Σλαφτσάκης, Σίλας, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος και Σταυρακόπουλος.

Ευγενειάδης: “Παιχνίδι που απαιτεί παραπάνω πνευματική και σωματική ετοιμότητα”

Ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για τον αυριανό αγώνα:

“Μετά τη σεζόν 2021-22, η ομάδα μας επιστρέφει στις διοργανώσεις της FΙΒΑ. Πρώτη μας αντίπαλος είναι η MZT Skopje Aerodrom. Μια ομάδα, που έχει σαν βάση της Σκοπιανούς παίκτες, οι οποίοι είναι και η “ραχοκοκαλιά” της εθνικής τους ομάδας.

Η ΜΖΤ βασίζεται στην “σκληράδα” των ντόπιων παικτών και ταυτόχρονα με κάποιες προσθήκες ξένων, είτε Ευρωπαίων είτε Αμερικανών, γίνεται μια άκρως υπολογίσιμη και επικίνδυνη αντίπαλος.

Βασικά ατού της είναι ο Νoah Ali Farrakhan και ο Tadija Tadic, οι οποίοι εκτός από δημιουργοί είναι και βασικοί “εκτελεστές” της ομάδας.

Από την πλευρά μας, δεν πρέπει να μείνουμε στην καλή εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL και να εφησυχαστούμε απ’ αυτή. Το παιχνίδι απαιτεί την ίδια, ίσως και παραπάνω πνευματική και σωματική ετοιμότητα, ώστε η επάνοδος στις διοργανώσεις της FIBA να συνδυαστεί με θετικό αποτέλεσμα”.