ΜΖΤ Σκοπίων: Τραγικό πανό στο γήπεδο της, με σύνορα μέχρι τη Χαλκιδική
Το πρώτο του φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει ο Ηρακλής, όπου προέρχεται από μία καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα της GBL. Ο «Γηραιός» φιλοξενείται στα Σκόπια από τη ΜΖΤ για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.
Οι φίλαθλοι που ήταν στο γήπεδο, κρέμασαν ένα τραγικό πανό στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία έκφραση: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο» και ακριβώς από δίπλα, είναι ο χάρτης της χώρας του, με τα σύνορα να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική.
Το συγκεκριμένο πανό, βρίσκεται πίσω από τον πάγκο της ΜΖΤ και όταν η κάμερα της τηλεόρασης κάνει μακρινό πλάνο, φαίνεται πεντακάθαρα.
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