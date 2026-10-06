Τραγικό πανό από τους φίλους της ΜΖΤ Σκοπίων, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Το πρώτο του φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει ο Ηρακλής, όπου προέρχεται από μία καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα της GBL. Ο «Γηραιός» φιλοξενείται στα Σκόπια από τη ΜΖΤ για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Οι φίλαθλοι που ήταν στο γήπεδο, κρέμασαν ένα τραγικό πανό στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία έκφραση: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο» και ακριβώς από δίπλα, είναι ο χάρτης της χώρας του, με τα σύνορα να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική.

Το συγκεκριμένο πανό, βρίσκεται πίσω από τον πάγκο της ΜΖΤ και όταν η κάμερα της τηλεόρασης κάνει μακρινό πλάνο, φαίνεται πεντακάθαρα.