Η ΚΑΕ Ηρακλής προχώρησε σε καταγγελία για το πανό που υπάρχει στο γήπεδο της ΜΖΤ, το οποίο έχει εθνικιστικό περιεχόμενο.

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την ΜΤΚ Σκοπίων εκτός έδρας, για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Στο γήπεδο από νωρίς, υπήρχε ένα τραγικό πανό, πίσω από τον πάγκο των γηπεδούχων, το οποίο φαινόταν πεντακάθαρα στη μετάδοση.

Σε αυτό το πανό, φαίνεται μία εικόνα με τα σύνορα της χώρας των γηπεδούχων, τα οποία φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Η ΚΑΕ Ηρακλής, είχε προχωρήσει σε καταγγελία πριν το τζάμπολ του αγώνα, ενώ θα κάνει επίσημη καταγγελία προς τη FIBA, για το πανό αυτό, που έχει εθνικιστικό περιεχόμενο.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«H ΚΑΕ Ηρακλής κατήγγειλε επίσημα από την πρώτη στιγμή και πριν τον αγώνα στη Βουλγάρα κομισάριο του παιχνιδιού , Ελεονόρα Ραντζέλοβα την ύπαρξη πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που ανέβασαν οι Σκοπιανοί, σε μία από τις κεντρικές κερκίδες του γηπέδου, ζητώντας να κατέβει. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά και η Ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια.

Επίσης, η ΚΑΕ Ηρακλής θα προχωρήσει και σε νέα επίσημη καταγγελία προς τη FIBA, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης».