ΜΖΤ Σκοπίων - Ηρακλής 59-64: Ιδανικό ξεκίνημα στο Europe Cup
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» φιλοξενήθηκε στην έδρα της ΜΖΤ Σκοπίων και κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό διπλό με 64-59 στην πρεμιέρα του Europe Cup.
Κορυφαίος για τον Ηρακλή ήταν ο Τζέιλεν Λεκιού, ο οποίος είχε 18 πόντους (8/10 βολές, 5/8 δίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 31 λεπτά.
ΜΖΤ Σκοπίων - Ηρακλής: Το ματς
Ο Τάντιτς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Σιλάς να απαντάει με δύο δίποντα για το πρώτο προβάδισμα του Ηρακλή (4-2) στο 07:42. Με επιμέρους σκορ 12-2 από το 04:54 (Μαστρογιαννόπουλος) μέχρι το 02:40 (Σλαφτσάκης), οι Θεσσαλονικείς είχαν κάνει το 19-10. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, το σύνολο του Λούκιτς ήταν μπροστά στο σκορ με 26-21.
Ο Μουράτος με βολή είχε σκοράρει στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Στογιανόφσκι να απαντάει με τρίποντο για το 24-27 στο 08:26. Οι Ντιαρά και Μέλβιν, είχαν πετύχει δίποντο για το 30-36, με τη ΜΖΤ να κάνει ένα σερί 7-0 για το υπέρ της 37-36. Ο Στάιλς με δύο βολές και ο Λεκιού με δίποντο, είχαν βάλει μπροστά τον Ηρακλή (40-37), με τον «Γηραιό» να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 40-39.
Ο Ηρακλής είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με ένα σερί 7-0 από το 07:57 (Χάτσον) μέχρι το 06:48 (Ντιαρά), με τον Τάντιντς να απαντάει με δίποντο στο 05:49 για το 41-47.Στα 00:11, ο Κράγινιτς με δίποντο είχε μειώσει στο καλάθι (51-53), με τον Λεκιού να πετυχαίνει δύο βολές για το 55-51, το οποίο ήταν και τελικό σκορ τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Λεκιού είχε πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους της τέταρτης περιόδου, με τους γηπεδούχους να απαντάνε με τρία δίποντα για το 57-58 στο 02:22. Οι Μέλβιν και Λεκιού είχαν σκοράρει, με τον Ηρακλή να φτάνει στη νίκη με 64-59.
Τα δεκάλεπτα: 21-26, 39-40, 51-55, 59-64
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