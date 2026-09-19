Ο Κολοσσός Ρόδου έκανε γνωστό το πρόγραμμά του στο FIBA Europe Cup για τη νέα σεζόν.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Κολοσσού Ρόδου στο FIBA Europe Cup.

Η νησιώτικη ομάδα θα δώσει συνολικά 10 αγώνες, με πέντε εντός και πέντε εκτός έδρας, στο πλαίσιο του ομίλου της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του Κολοσσού ξεκινά στη Ρόδο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με την ομάδα να υποδέχεται την Κραϊόβα. Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, επίσης στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας, απέναντι στη Ρίλσκι.

Όλοι οι εντός έδρας αγώνες του Κολοσσού θα διεξάγονται στις 18:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική – Τετάρτη 7 Οκτωβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Κραϊόβα

2η αγωνιστική – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Γκέντσε BC – Κολοσσός H Hotels

3η αγωνιστική – Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Σπόρτινγκ CP – Κολοσσός H Hotels

4η αγωνιστική – Τετάρτη 28 Οκτωβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Έροκσπορ

5η αγωνιστική – Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

Ρίλσκι – Κολοσσός H Hotels

6η αγωνιστική – Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Κραϊόβα – Κολοσσός H Hotels

7η αγωνιστική – Τετάρτη 18 Νοεμβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Γκέντσε BC

8η αγωνιστική – Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Σπόρτινγκ CP

9η αγωνιστική – Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

Έροκσπορ – Κολοσσός H Hotels

10η αγωνιστική – Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου – 18:00

Κολοσσός H Hotels – Ρίλσκι