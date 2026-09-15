Ο Κολοσσός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Κορφέζ, γνώρισε την ήττα με 91-79 και αποκλείστηκε από τα προκριματικά του BCL.

Ο πολύ ανταγωνιστικός Κολοσσός, έπαθε «μπλακ άουτ» στο τέταρτο δεκάλεπτο κόντρα στην Κορφέζ. Οι Ροδίτες γνώρισαν την ήττα με 91-79 και δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στο Basketball Champions League της σεζόν 2026-2027.

Κορυφαίος για την τουρκική ομάδα ήταν ο Όσκαρ Κλαφ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 29 λεπτά. Για τον Κολοσσό ξεχώρισε ο Γιώργος Καμπερίδης με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά.

Η εξέλιξη του αγώνα: Κορφέζ - Κολοσσός

Ο Μάνζον είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με την Κορφέζ να απαντάει με δύο δίποντα για το υπέρ της (4-2) στο 08:50. Με έξι διαδοχικούς πόντους, ο Κολοσσός είχε κάνει το 12-8 στο 04:58, όμως οι Τούρκοι έχοντας τον έλεγχο τα τελευταία λεπτά, είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 26-21, με τον Τσιακμά να μειώνει με τρίποντο.

Ο Χάρις και ο Τσιακμάς είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Κλαφ να απαντάει με δίποντο για το 28-25 στο 07:39. Με βολές του Κρούζερ και δίποντο του Μάνζον, ο Κολοσσός είχε περάσει μπροστά με 29-28 στο 06:00. Οι Ροδίτες με νέο δίποντο του Μάνζον, στο 03:11 είχαν διαφορά έξι πόντων (38-32), ωστόσο με ένα σερί 11-0, η Κορφέζ είχε ανακτήσει το προβάδισμά της (43-38). Η τουρκική ομάδα είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 43-41.

Ο Ντέιβις είχε πετύχει με τρίποντο το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κρούζερ να απαντάει με δίποντο για το 46-43 στο 08:39. Ο Ρις είχε ανεβάσει τη διαφορά πάλι στους έξι (53-47), όμως ο Κολοσσός είχε επιστρέψει και με επιμέρους σκορ 11-1 από το 06:37 (Καμπερίδης) μέχρι το 04:54 (Τσιακμάς), είχε περάσει μπροστά με 58-54. Στα 03:32 η Κορφέζ είχε κάνει το υπέρ της 61-60, όμως στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Λυκογιάννη είχε το προβάδισμα με 70-66.

Ο Ρις είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Καμπερίδη να απαντάει με τρίποντο στο 08:46 για το 73-68. Με ένα σερί 15-0, η Κορφέζ είχε πάρει διψήφια διαφορά (84-73). Διαχειρίστηκε τη διαφορά της και έφτασε στη νίκη με 91-79.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 43-41, 66-70, 91-79