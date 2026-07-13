Γνωστά έγιναν τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης του FIBA Europe Cup.

Το FIBA Europe Cup έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου στο Μόναχο.

Ο Ηρακλής, ο Προμηθέας, ο Κολοσσός και η Μύκονος είναι οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στους ομίλους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο 4ο γκρουπ, μαζί με τη Μύκονο, η οποία θα κάνει την παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μαζί τους είναι η FIATC Girona (Ισπανία), η VET-CONCEPT Gladiators Trier (Γερμανία), η Esenler Erokspor (Τουρκία), η Yukatel Denizli Basket, η Elan Chalon (Γαλλία) και η γαλλική Nancy Basket. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με αυτές τις επτά ομάδες.

Όσον αφορά, τον Προμηθέα, βρίσκεται στο 2ο γκρουπ, ενώ στο 3ο τοποθετήθηκε ο Κολοσσός Ρόδου. Από τις 48 ομάδες που συμμετάσχουν στη διοργάνωση, θα προκύψουν, οκτώ όμιλοι με έξι ομάδες

Αναλυτικά: