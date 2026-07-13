FIBA Europe Cup: Τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης, πού βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες
Το FIBA Europe Cup έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου στο Μόναχο.
Ο Ηρακλής, ο Προμηθέας, ο Κολοσσός και η Μύκονος είναι οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στους ομίλους. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο 4ο γκρουπ, μαζί με τη Μύκονο, η οποία θα κάνει την παρθενική της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μαζί τους είναι η FIATC Girona (Ισπανία), η VET-CONCEPT Gladiators Trier (Γερμανία), η Esenler Erokspor (Τουρκία), η Yukatel Denizli Basket, η Elan Chalon (Γαλλία) και η γαλλική Nancy Basket. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με αυτές τις επτά ομάδες.
Όσον αφορά, τον Προμηθέα, βρίσκεται στο 2ο γκρουπ, ενώ στο 3ο τοποθετήθηκε ο Κολοσσός Ρόδου. Από τις 48 ομάδες που συμμετάσχουν στη διοργάνωση, θα προκύψουν, οκτώ όμιλοι με έξι ομάδες
Δείτε ΕπίσηςΗρακλής: Επιστροφή στους ομίλους του Europe Cup
Αναλυτικά:
Who would you like your team to face? 🔥— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) July 13, 2026
The #FIBAEuropeCup Draw seedings have been announced 📋
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