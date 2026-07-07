Ο Ηρακλής μετά από πέντε χρόνια, επιστρέφει στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Ο Ηρακλής για δεύτερη διαδοχική σεζόν, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο, οι Θεσσαλονικείς θα παίξουν σε μεγαλύτερη διοργάνωση, καθώς μετά από πέντε χρόνια, επιστρέφουν στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

Ο Ηρακλής επιστρέφει στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Μετά από πέντε χρόνια, η ομάδα μας θα αγωνιστεί και πάλι στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA. Η κλήρωση της κανονικής περιόδου του FEC θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στο Μόναχο.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σεζόν 2026-2027 η regular season του FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί με 48 ομάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε οκτώ ομίλους των έξι.

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκρίνονται στη φάση των 16 και θα δημιουργούν τέσσερις νέους ομίλους των τεσσάρων και από εκεί και πέρα θα ισχύει ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια.

Δηλαδή, οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ του Top-16 θα προχωρούν στα προημιτελικά, τα οποία θα γίνονται με διπλές αναμετρήσεις, με τους πρώτους κάθε ομίλου να έχουν το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα τους.

Ομοίως με εντός-εκτός έδρας αγώνες θα διεξάγονται τόσοι οι ημιτελικοί, όσο και οι τελικοί.