Οι φίλοι του ΠΑΟΚ παίρνουν τις θέσεις τους στη Bilbao Arena και σήκωσαν πανό για τα επτά «Αετόπουλα» που «έφυγαν» νωρίς στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων και το Κύπελλο Κόρατς, αντιμετωπίζοντας την Μπιλμπάο στο remake των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

O «Δικέφαλος του Βορρά» θα έχει τη στήριξη περισσότερων από 500 οπαδών του, που ταξίδεψαν στον ισπανικό βορρά από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παίρνοντας θέση στο πάνω διάζωμα, δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» σήκωσαν πανό για τα επτά «Αετόπουλα» που «έφυγαν» νωρίς στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, τον περασμένο Ιανουάριο.

