Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους κόντρα στην Μπιλμπάο, από τη γιγαντοοθόνη που θα τοποθετηθεί στην Πλατεία Ναυαρίνου.

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με την Μπιλμπάο (29/04, 21:00), με... στόχο να φέρει το Κύπελλο στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά», όσοι φίλαθλοι των «ασπρόμαυρων» δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στην Ισπανία για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν, από τη γιγαντοοθόνη που θα τοποθετηθεί στην Πλατεία Ναυαρίνου.

Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από τις 19:00 θα μαζευτούν, προκειμένου να υποστηρίξουν και να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τον δεύτερο τελικό της ομάδας του.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων του ΠΑΟΚ:

«Ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα μέλη του και όλο το λαό του ΠΑΟΚ πως για όσους δε πήγαν στο Μπιλμπάο,θα υπάρχει γιγαντοοθόνη στην Πλατεία Ναυαρίνου.

Από τις 19:00 στήνουμε το δικό μας πάρτι,όπως μόνο εμείς ξέρουμε και βλέπουμε την ομαδάρα μας όλοι μαζί.

«Και ο λαός μας θα χορεύει, όπως το ’91 στη Γενεύη».