Περιστέρι - ΠΑΟΚ 72-77: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 77-72 του Περιστερίου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.
Σπουδαίο ματς από τον Πάτρικ Μπέβερλι ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Από πλευράς Περιστερίου ξεχώρισε ο φοβερός Τάι Νίκολς με 24 πόντους.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
