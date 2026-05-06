Δείτε τα highlights από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 77-72 του Περιστερίου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Σπουδαίο ματς από τον Πάτρικ Μπέβερλι ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Από πλευράς Περιστερίου ξεχώρισε ο φοβερός Τάι Νίκολς με 24 πόντους.