Η Bilbao Arena θα είναι κατάμεστη για τον δεύτερο τελικό με τον ΠΑΟΚ (29/4, 21:00), και το Gazzetta παρουσιάζει τις ετοιμασίες των Βάσκων στο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει τον σπουδαίο αγώνα για τον τίτλο στο FIBA Europe Cup.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η τελευταία πράξη του FIBA Europe Cup της σεζόν 2025/26 θα παιχτεί το βράδυ της Τετάρτης στη Bilbao Arena (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta), εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί στον δεύτερο τελικό απέναντι στην Μπιλμπάο, έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε πέρσι, και μάλιστα απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, και να κατακτήσει τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του μπροστά σε 9.000 Βάσκους που θα γεμίσουν το γήπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι μόνος του στον ισπανικό βορρά, καθώς περισσότεροι από 500 οπαδοί του θα βρίσκονται στις εξέδρες της Bilbao Arena, με τη λαχτάρα και την προσμονή να δουν τους «ασπρόμαυρους» να επιστρέφουν στην κορυφή ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 32 χρόνια.

Η Bilbao Arena, στην περιοχή Μιριμπίγια του Μπιλμπάο, θα φιλοξενήσει τον σπουδαίο αγώνα για τον τίτλο στο FIBA Europe Cup, και οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια σειρά από δράσεις ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά, θα μοιραστούν επετειακά μπλουζάκια σε κάθε θεατή που θα βρεθεί στο γήπεδο. Κάθε φίλαθλος της Μπιλμπάο που θα έρθει στο γήπεδο θα βρει στη θέση του ένα επετειακό t-shirt, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο μωσαϊκό στις εξέδρες. Επίσης, θα υπάρξει ένα μεγάλο κορεό που θα «ντύσει» την Bilbao Arena για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ.