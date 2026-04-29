Ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία στη Χώρα των Βάσκων και ο Γιάννης Σταυρουλάκης γράφει από τον ισπανικό βορρά για τον «Δικέφαλο», που σε κάθε βήμα του νιώθει να ψηλώνει, έχοντας το Μπιλμπάο ως ορμητήριο και σημείο εκκίνησης για όσα έρχονται.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η Γενεύη και η Τεργέστη θα είναι πάντα εκείνο το αιώνιο και εύθραυστο καταφύγιο των παιδικών χρόνων. Δυο λέξεις που φαντάζουν σαν κάτι λαμπρό, πολύ μεγάλο, φοβερό και απροσδιόριστο στο μυαλό των φίλων του ΠΑΟΚ, με τις αναμνήσεις να ορμούν και πάλι καταπάνω τους κάθε φορά που μιλούν για το Κυπελλούχων και το Κόρατς, ψάχνοντας για καινούργια, πιο μεγάλα και πιο όμορφα. Αρχής γενομένης από τον αποψινό τελικό με την Μπιλμπάο στη Bilbao Arena (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Στον ΠΑΟΚ ξέρουν ότι η καλύτερη εκδοχή δεν βασίζεται στην τύχη. Η πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup για δεύτερη σερί χρονιά και μάλιστα απέναντι στον ίδιο αντίπαλο δεν είναι σύμπτωση ή κάτι τέτοιο. Οι κινήσεις του οργανισμού, με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία και να διαχειρίζεται τις προσδοκίες με ρεαλισμό, φανερώνουν ένα πλάνο υπολογισμένο στην εντέλεια. Πλέον, το ζητούμενο για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου είναι να τελειώσει τη δουλειά και να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής.

Στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι για να φτάσει κανείς οπουδήποτε χρειάζονται τέσσερα βασικά εφόδια: φιλοδοξία, ταλέντο, γνώσεις και ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, οι «ασπρόμαυροι» δεν έχουν τη διάθεση να μπλέξουν την αληθινή ζωή με τις μεγάλες προσδοκίες, την ανυπομονησία και τη λαχτάρα του κόσμου για τα προσεχώς. Ο οργανισμός, σε κάθε βήμα του, δείχνει πλέον να ψηλώνει, ωστόσο οι κουβέντες περί μπάτζετ και EuroLeague μπορούν να περιμένουν.

Να αρχίζει να χτίζει νέες αναμνήσεις

Ο ΠΑΟΚ, που τερμάτισε τρίτος στη GBL, με δύο ήττες διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, και έφτασε σε back-to-back ευρωπαϊκό τελικό, παίζοντας κατά τη διάρκεια της σεζόν ωραίο μπάσκετ με 100άρες και έκανε εύκολα τα ματς που παλαιότερα τον δυσκόλευαν και πολλές φορές τα έχανε κιόλας, έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται.

Ωστόσο, ο Παντελής Μπούτσκος ουδέποτε ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα. Η συνολική του στάση και παρουσία, ως προσωποποίηση του καθήκοντος, επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνωρίζει τη θέση του στον κόσμο. Που μπορεί να μην έχει λάβει μέχρι στιγμής τα credits που του αναλογούν όταν ανέλαβε να κουμαντάρει το μεγάλο καράβι στις αρχές Μαρτίου, όμως πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό την πορεία των «ασπρόμαυρων», γνωρίζοντας και ο ίδιος ότι στο τέλος της σεζόν και ανεξαρτήτως κατάληξης, θα δώσει τη θέση του στον Αντρέα Τρινκιέρι.

Στο Μπιλμπάο, λοιπόν, ανακατεύονται και γίνονται ένα η λαχτάρα με την πραγματικότητα, τα όνειρα με τον ρεαλισμό. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ενώ το αβαντάζ των έξι πόντων από τη νίκη στο PAOK Sports Arena δίνει μικρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, που καλείται να μην έχει κανέναν περισπασμό και να αποδείξει ότι δουλεύει καλά υπό πίεση. Τα σπουδαία είναι μπροστά, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μια δουλειά να τελειώσει στη Bilbao Arena. Και να αρχίσει να χτίζει νέες αναμνήσεις.