Την τελευταία του προπόνηση πραγματοποίησε σήμερα (29/04) ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία, ενόψει του δεύτερου μεγάλου τελικού με την Μπιλμπάο.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου, βρέθηκε στην «Bilbao Arena» προκειμένου να πραγματοποιήσει τα τελευταία σουτάκια, ενόψει του μεγάλου τελικού που θα κρίνει την κούπα.

Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ έχει το +6 από το πρώτο ματς και καλείται να υπερασπιστεί τη διαφορά των πόντων του, για να γράψει... ιστορία.