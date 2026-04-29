Για να χαρούν οι ΠΑΟΚτσήδες και όχι οι αντίπαλοι…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, τον απόηχο του τελικού, το μέλλον του Λουτσέσκου και τις αλλαγές στην ΠΑΕ με την υποχρέωση που υπάρχει αναφορικά με τα γήπεδα.

Όσο ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει τρόπο να κερδίσει ένα μεγάλο ματς τόσο αυτά τα υποσυνείδητα που βασανίζουν τους παίκτες του θα τον ρίχνουν και πιο κάτω. Καλές οι συναντήσεις, τα group therapy, τα λόγια, οι ευχές και οι θεωρίες, ΜΟΝΟ η νίκη όμως θα αλλάξει την κατάσταση. Πώς το λένε πολλοί «φίλοι» του ΠΑΟΚ; «Μπορεί την Κυριακή να ξαναπέσει ο Ορτέγκα…».

Μεγάλη χαρά -όπως ήταν λογικό- έβγαλαν παλιοί και… νέοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ μετά την απώλεια και του κυπέλλου. Λογικό είναι! Θεμιτό, ειδικά για τους παραδοσιακούς αντιπάλους. Αλήθεια είναι ότι η αποτυχία του ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο θα κάνει μεγάλο κακό στο ελληνικό ποδόσφαιρο (κρατήστε το και θα με θυμηθείτε…) από εκεί και πέρα όμως όταν βλέπεις τον αντίπαλο να υποφέρει, βγάζεις μία ικανοποίηση. Οι ΠΑΟΚτσηδες πάντως λένε για τους Κρητικούς… «χαλάλι τους». Ωραίοι άνθρωποι, είχαν ανάγκη τόσα χρόνια μία επιτυχία. Ας είναι καλά ο ΠΑΟΚ… Τα «κατάφερε».

Γιατί μέσα σε όλα που ειπώθηκαν και γράφτηκαν, είχαμε και πολλές ανοησίες για το παιχνίδι που παίχθηκε. Έναν αγώνα 90 συν 17 συν 32 λεπτά. Στο σύνολο 140 αγωνιστικά λεπτά, από τα οποία μετά το 50΄ ο ΟΦΗ δεν πέρασε το κέντρο πάνω από δύο φορές! Γιατί να μην το σημειώσουμε και αυτό; Έχετε αντιληφθεί πώς έχασε ο ΠΑΟΚ αυτό το ματς; Με τον αντίπαλο για 80-90 λεπτά να μην κάνει επίθεση!

Ο ΠΑΟΚ που ΚΑΙ σε αυτή την αναμέτρηση ΔΕΝ είχε διακριθέντα. Ομάδα χωρίς αυτόν που λέμε MVP στον αγώνα, στον μήνα, εδώ και δύο μήνες… Πάντα η ομάδα «κάνει» τους παίκτες και αυτή την άρρωστη περίοδο, η ευάλωτη ομάδα έχει ρίξει κατακόρυφα την απόδοση ΟΛΩΝ μα ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των παικτών.

Τι λένε όμως; Αν… έκανε μεταγραφές και έπαιρνε άλλους τρεις σαν τον Ζαφείρη, εκείνοι θα διακρίνονταν, θα σήκωναν το βάρος και θα ξεπερνούσαν την γενική κατάρρευση! Είναι βέβαιοι, αφού οι καλύτεροι πάντα λείπουν! Γιατί όμως ΚΑΙ ο Ζαφείρης ΚΑΙ ο Ντέλιας ΚΑΙ ο Ζίβκοβιτς ΚΑΙ ο Τάισον ΚΑΙ ο Μεϊτέ ΚΑΙ ο Κεντζιόρα ΚΑΙ ο Μπάμπα ΚΑΙ ο Οζντόεφ δεν παίζουν ούτε στο 50% απασχολεί κανέναν; ΑΝ υπήρχαν άλλοι όμως θα «πετούσαν» και δεν θα επηρεάζονταν από το γενικό κακό που έχει πλήξει τον ΠΑΟΚ από τον Φεβρουάριο! Κακό το οποίο ΚΑΝΕΙΣ δεν κατάφερε να διαχειριστεί. Κανείς και όχι μόνο ο Λουτσέσκου που το παραδέχθηκε ανοικτά το Σάββατο.

Να κάτι ακόμη που θα χαροποιήσει τους αντιπάλους! Οποιαδήποτε κουβέντα για αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ! Τι καλύτερο να ξέρουν ότι θα γλιτώσουν από τον μπελά αυτόν, όταν και αν γίνει; Αλήθεια: Μπορεί ο Σαββίδης με τόσα πολλά ανοικτά μέτωπα και τόσες πολλές ευθύνες, μπορεί να σκεφτεί να ανοίξει ένα ακόμη τόσο μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ;

Ο Σαββίδης που χθες παρουσίασε στον κόσμο μία απόφασή του να αλλάξει τη δομή της εταιρίας και του αγωνιστικού. Όσοι δεν κατάλαβαν (μπορεί να έχουν και δίκιο) θα το αντιληφθούν σε 30-40 μέρες. Αυτές οι αλλαγές θα φέρουν την επιτυχία; Ποιος μπορεί να ξέρει; Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος που επίσημα ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπόνηση του σχεδίου αλλαγών, εξήγησε μεταξύ άλλων: «Μετά από 14 χρόνια πρέπει να πάμε σε νέα εποχή. Ο ανταγωνισμός και οι εξελίξεις το επιβάλουν. Τα γήπεδα που ο Σαββίδης έχει υποσχεθεί, ένα νέο διοικητικό μοντέλο, που θα διαρθρωθεί σε άλλη βάση με καθαρά τεχνοκρατική αντίληψη και η αναδιάρθρωση του αγωνιστικού τμήματος, το οποίο θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τη διοίκηση και θα έχει τη δική του δομή». Αυτά περιμένουμε.

Όλα κατανοητά αν και ο πολύς κόσμος επηρεασμένος από τα αποτελέσματα μπορεί στις 12 παρά πέντε να κατηγορεί την ΠΑΕ για ανοργανωσιά και εσωστρέφεια, αλλά μετά από αυτές τις εξαγγελίες με σκοπό την καλύτερη οργάνωση, να βρίζει όσους τις ετοιμάζουν γιατί όλα αυτά είναι άχρηστα… Όλα εκ του αποτελέσματος θα κριθούν, αν και για τον Παπαμιμίκο το ότι βγήκε να παρουσιαστεί στην πιο δύσκολη περίοδο γνωρίζοντας ότι θα εισπράξει το κλίμα της εποχής, δείχνει μία πυγμή.

Η ΠΑΕ θα αλλάξει και θα δούμε πώς θα οργανωθεί. Το αγωνιστικό θα ενισχυθεί (ελπίζουμε με τον ίδιο προπονητή) αλλά όλοι στον ΠΑΟΚ ξέρουν ότι από πέρσι, ΟΛΟΙ και ΟΛΑ μα κυρίως ο Σαββίδης κρίνονται και θα κριθούν από τα αποτελέσματα της ομάδας, αλλά και από την εξέλιξη στα έργα γηπέδου και προπονητικού. Δεν υπάρχει πλέον βήμα πίσω. Όπως περιγράφεται η κατάσταση μέσα στο 2027 πρέπει να γίνονται έργα και στην Τούμπα και στους Ταγαράδες.

* Για όσους πανηγυρίζουν για διαιτητικά ζητήματα, ας σκεφτούν μετά τα φετινά, τι θα γίνει του χρόνου. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα, ο ΟΦΗ πήρε το κύπελλο… Θα δείτε του χρόνου πρωτάθλημα τοξικότητας που θα έχουμε, αφού όποιος γκρινιάζει στο τέλος δικαιώνεται! Ετοιμαστείτε… Ο ΠΑΟΚ το μόνο που κέρδισε και φέτος ήταν η «λέζα» και η… ανησυχία μη τυχόν κανείς τον κατηγορήσει ότι πήρε ένα λάθος κόρνερ.

* Σήμερα η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ! Πάλι στο Μπιλμπάο και πάλι με πολλούς ΠΑΟΚτσήδες εκεί που θέλουν και μπορούν να φέρουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλά και πάει να κερδίσει άλλη μία -θεωρητικά- καλύτερή του ομάδα. Το έχουν ο Μπούτσκος και οι παίκτες του...