Διευθυντής του Gigantes del Basket στο Gazzetta: «Η ανατροπή δεν φαντάζει εύκολη για τη Μπιλμπάο!»

Ο διευθυντής του ισπανικού περιοδικού Gigantes del Basket, Νταβίντ Σαρδινέρο, μίλησε στο Gazzetta για τη μάχη του ΠΑΟΚ στην Bilbao Arena και τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης



Ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία το βράδυ της Τετάρτης στην Bilbao Arena (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta), διεκδικώντας τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το Κύπελλο Κόρατς το 1994, αντιμετωπίζοντας την Μπιλμπάο στο remake των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup.

Αυτή τη φορά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής, έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena, και ο διευθυντής του ισπανικού περιοδικού Gigantes del Basket, Νταβίντ Σαρδινέρο, μίλησε στο Gazzetta για το πώς περιμένουν οι Βάσκοι τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, κάνοντας συγκρίσεις με την περσινή ομάδα και σχολιάζοντας τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου.



Τι αίσθηση υπάρχει στο Μπιλμπάο για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και πώς εξελίχθηκε η πορεία μέχρι τους τελικούς του FIBA Europe Cup σε σχέση με πέρσι;

«Έχω την αίσθηση ότι θα επικρατήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στη Bilbao Arena. Φέτος, το FIBA Europe Cup είχε άλλη δυναμική, καθώς η Μπιλμπάο κυριάρχησε σχεδόν απόλυτα! Αν θυμηθούμε την περσινή πορεία μέχρι τους τελικούς, υπήρξαν αρκετές θεαματικές ανατροπές, όπως εκείνη απέναντι στην Ντιζόν. Επίσης, στην Τουρκία βρέθηκαν πολύ κοντά στον αποκλεισμό, αλλά κατάφεραν να κερδίσουν την Τόφας με τρίποντο στο τελευταίο λεπτό. Αντίθετα, φέτος η διαδρομή ήταν πολύ πιο ομαλή, σχεδόν… περίπατος, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην έχει συνδεθεί το ίδιο έντονα με την ομάδα μέχρι την πρόκριση στον τελικό. Ωστόσο, για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν άμεσα και η ζήτηση παραμένει πολύ υψηλή, γεγονός που προμηνύει μια πολύ ζωντανή ατμόσφαιρα».



Τι σημαίνουν για τη Μπιλμπάο οι back-to-back προκρίσεις στους τελικούς; Είναι η φετινή ομάδα καλύτερη σε σχέση με πέρσι;

«Πρόκειται για μια σπουδαία ευκαιρία, καθώς δεν είναι συνηθισμένο για μια ομάδα όπως η Μπιλμπάο να φτάνει σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Υπάρχει, λοιπόν, έντονη επιθυμία από όλους να ζήσουν αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική εικόνα, πρόκειται για ένα σύνολο πιο ολοκληρωμένο και πλήρες σε σχέση με πέρσι. Η Μπιλμπάο πέρασε σημαντικές οικονομικές δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο φαίνεται πως σταδιακά εξομαλύνει την κατάσταση, αποπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν υπήρξε μια μικρή αύξηση στο μπάτζετ, που επέτρεψε αλλαγές στο ρόστερ, όπως η αντικατάσταση των Αμπντούρ-Ράχμαν και Ντράγκιτς με τους Τζαγουόρσκι και Χίλιαρντ, παίκτες με υψηλότερο κόστος αλλά και ποιότητα».



Τι θα βρει απέναντι του ο ΠΑΟΚ στην Bilbao Arena και πώς διαμορφώνονται οι πιθανότητες για τον τίτλο;

«Η ομάδα είχε ένα εξαιρετικό σερί αποτελεσμάτων, ωστόσο τον τελευταίο μήνα δεν έχει καταφέρει να βρει τη σταθερότητά της. Το πρόσφατο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια χαμένη ευκαιρία: ενώ πέτυχαν το πιο δύσκολο, δηλαδή την ανατροπή, δεν διαχειρίστηκαν σωστά την τελευταία φάση, επιτρέποντας στον αντίπαλο να σκοράρει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τζαγουόρσκι, ένας παίκτης με εξαιρετικά ποσοστά στις βολές (είχε αστοχήσει μόλις τρεις φορές σε όλη τη σεζόν στην Ευρώπη), έχασε τη κρίσιμη προσπάθεια στο τελευταίο λεπτό. Γενικά, η ομάδα δεν βρήκε ποτέ ρυθμό. Καθοριστικός παράγοντας είναι η λειτουργία των Πάντζαρ και Φρέι στην οργάνωση, οι οποίοι επίσης δεν βρέθηκαν σε καλή βραδιά. Σε κάθε περίπτωση, η ανατροπή δεν φαντάζει εύκολη υπόθεση. Μια διαφορά της τάξης των τεσσάρων ή πέντε πόντων είναι διαχειρίσιμη, όμως από τους έξι και πάνω τα δεδομένα γίνονται σαφώς πιο δύσκολα. Απομένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση, με δεδομένο πάντως ότι η ατμόσφαιρα θα είναι εντυπωσιακή».