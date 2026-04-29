Ο Γιάννης Σταυρουλάκης ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ στη Χώρα των Βάσκων και μεταφέρει το κλίμα από το Μπιλμπάο, όπου θα βρει κανείς σημαίες της Αθλέτικ στα μπαλκόνια, αλλά όχι και πολλές αναφορές στον αποψινό τελικό στη Bilbao Arena (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Κατοικούν στον ισπανικό βορρά, ανάμεσα στον Ατλαντικό και τα Πυρηναία, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Κατάφεραν να διατηρήσουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, την αρχαία γλώσσα τους, τις παραδόσεις και το πάθος για την ελευθερία, υπό αντίξοες συνθήκες. Η Χώρα τους συνδέθηκε με την τυφλή βία και τις ακραίες διεκδικήσεις, ωστόσο ένα μοναδικό ένστικτο επιβίωσης τούς κρατά συνεχώς στον αφρό. Διότι, όπως λέει το ρητό τους, πριν δημιουργηθεί ο Θεός, οι Βάσκοι υπήρχαν ήδη («Jaungoikoa sortu baino lehen, euskaldunak baziren»).

Άνθρωποι κλειστοί και επίμονοι, δυνατοί και πεισματάρηδες, που έχουν πολλούς λόγους να περηφανεύονται. Ένας εξ αυτών είναι η αγαπημένη τους Αθλέτικ. Ένα σύμβολο ταυτότητας και φιλοσοφίας, πίστης στην παράδοση και στις αξίες, αλλά και αντίστασης στην εύκολη επιτυχία. Η φανέλα της Αθλέτικ είναι το πρώτο πράγμα που θα δει κανείς κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο. Για την ακρίβεια, μια μεγάλη φανέλα στους ιμάντες παραλαβής των αποσκευών. Σαν καλωσόρισμα στον ξένο που πατά για πρώτη φορά σε μια πόλη όπου το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι της ταυτότητας και της καθημερινότητας. Το ίδιο ισχύει και στα μπαλκόνια του Μπιλμπάο, με τη σημαία της Αθλέτικ πλάι στην ikurriña, τη σημαία της Χώρας των Βάσκων που κυματίζει περήφανα.

Ενώ, λοιπόν, η πόλη φιλοξενεί έναν ευρωπαϊκό τελικό, εν προκειμένω το FIBA Europe Cup και η ομάδα μπάσκετ διεκδικεί τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τίποτα δεν θυμίζει στους δρόμους ότι η Bilbao Arena θα φιλοξενήσει το σπουδαίο ματς με τον ΠΑΟΚ (29/4, 21:00, LIVE από το Gazzetta). Σε κάθε περίπτωση, όπως μας ενημέρωσαν Ισπανοί συνάδελφοι, τα 9.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστη ώρα! Η Μπιλμπάο συμπληρώνει φέτος 26 χρόνια ζωής και οι άνθρωποί της μιλούν ακόμα για την ομάδα των Ελλήνων: του Φώτη Κατσικάρη, του αγαπημένου τους Κώστα Βασιλειάδη, του Δημήτρη Μαυροειδή και του Νίκου Ζήση, η οποία μέσα σε μία τριετία έφτασε έως τους τελικούς της Liga Endesa απέναντι στην Μπαρτσελόνα, κόντραρε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στα playoffs της EuroLeague και συμμετείχε στο Final Four του EuroCup.

Σύμφωνοι, η θρυλική Gabarra δεν θα πλεύσει στον ποταμό Νερβιόν αν η Μπιλμπάο κατακτήσει το FIBA Europe Cup. Εντούτοις, οι άνθρωποι του οργανισμού δουλεύουν τα τελευταία χρόνια για να ενισχύσουν το δέσιμο με την κοινότητα. Κι όλα αυτά, ενώ ο μοναδικός Βάσκος παίκτης που αγωνίζεται πλέον σε υψηλό επίπεδο είναι ο Τσάμπι Λόπεζ-Αροστέγκι της Βαλένθια! Το μπάσκετ διεκδικεί το δικό του μερίδιο στο Μπιλμπάο, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να επιστρέψει στην κορυφή ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια.