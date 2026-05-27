Ο Τόμας Ντίμσα αποτελεί τον μεγάλο «πονοκέφαλο» του Παντελή Μπούτσκου ενόψει του Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Την δική του προσπάθεια για την... έκπληξη θα προσπαθήσει να κάνει ο ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της σειράς κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο «δικέφαλος», ύστερα από τρεις εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση με το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL στο «T-Center».

Ο προπονητής Παντελής Μπούτσκος ωστόσο δεν ξέρει εάν θα μπορεί να υπολογίζει στον Τόμας Ντίμσα, η συμμετοχή του οποίου παραμένει αμφίβολη καθώς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

«Έπειτα από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινάμε τη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Είναι πολύ σημαντικό να εμφανιστούμε με υψηλό κίνητρο και πνευματικά έτοιμoι για να αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή εκδοχή του Παναθηναϊκού, καθώς πλέον έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα» ήταν τα λόγια του προπονητή του ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (28/5, 18:00) με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ.