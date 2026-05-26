Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε την επετειακή-ρετρό φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, η οποία και ενώνει το παρελθόν με το παρόν.

Άκρως εντυπωσιακή είναι η νέα επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη δεκαετία του '70 και η οποία συνδυάστηκε με το «σήμερα».

Πιο σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί η διακριτική αναφορά στις ημερομηνίες 4/10/1999 και 27/1/2026,οι οποίες και συνδέθηκαν με τραγικά τροχαία δυστυχήματα και την απώλεια φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσιάζει την επετειακή-ρετρό φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, μία εμφάνιση με έντονο ιστορικό και συναισθηματικό συμβολισμό, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και τιμά τις στιγμές που διαμόρφωσαν την ταυτότητα του ΠΑΟΚ.

Η συγκεκριμένη φανέλα αντλεί την έμπνευσή της από μία εμφάνιση που χρησιμοποίησε η ομάδα μπάσκετ στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σε μία εποχή όπου το μπάσκετ δεν είχε ακόμη τη δυναμική και τη δημοφιλία που απέκτησε αργότερα και στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Εκείνη η γενιά έβαλε τα θεμέλια με αγνότητα, πάθος, αυταπάρνηση και ανιδιοτελή αγάπη για την ομάδα.

Μπορεί η περίοδος εκείνη να μη συνδέθηκε με τίτλους ή μεγάλες διακρίσεις, όμως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου. Είναι οι στιγμές που διαμόρφωσαν χαρακτήρες, δημιούργησαν δεσμούς και κράτησαν ζωντανή τη φλόγα του ΠΑΟΚ, ώστε να ακολουθήσουν όλα όσα σημάδεψαν τις επόμενες δεκαετίες.

Με απόλυτα μινιμαλιστική προσέγγιση, η φανέλα που δημιουργήθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής της Macron στη Μπολόνια της Ιταλίας, βασίζεται στο διαχρονικό ασπρόμαυρο χρώμα του ΠΑΟΚ και περιλαμβάνει δύο λεπτές γραμμές δεξιά και αριστερά, στοιχεία εμπνευσμένα από την αισθητική της εποχής. Ξεχωριστή θέση κατέχει το ρετρό λογότυπο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ιστορικό χαρακτήρα της εμφάνισης.

Παράλληλα, στη φανέλα υπάρχει διακριτική αναφορά στις ημερομηνίες 4/10/1999 και 27/1/2026, δύο ημερομηνίες που συνδέθηκαν με τραγικά τροχαία δυστυχήματα και την απώλεια φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Μία συμβολική κίνηση μνήμης και σεβασμού, γιατί η ιστορία του συλλόγου γράφεται πάντα μαζί με τον κόσμο του.

Η επετειακή ρετρό φανέλα είναι αφιερωμένη όχι μόνο στις μεγάλες στιγμές, αλλά και σε εκείνες που κράτησαν τον ΠΑΟΚ όρθιο, αυθεντικό και ξεχωριστό μέσα στον χρόνο και θα φορεθεί για πρώτη φορά στους αγώνες του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR για τα πλέι οφ της Stoiximan GBL.

Στην παρουσίαση της φανέλας, σε φωτογραφίες και βίντεο, συμμετείχε ο Ben Moore, ο οποίος αποτέλεσε και τον πρώτο αθλητή που ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ για τα δύο επόμενα χρόνια. Η παρουσία του αποκτά ακόμη πιο συμβολικό χαρακτήρα από τον αριθμό «26» τον οποίο έχει επιλέξει. Ένας αριθμός που παραπέμπει τόσο στο έτος ίδρυσης του συλλόγου (1926), όσο και στη χρονιά συμπλήρωσης των 100 χρόνων ιστορίας του ΠΑΟΚ, το 2026.

Η φωτογράφιση και τα γυρίσματα του promo βίντεο για την επετειακή-ρετρό φανέλα πραγματοποιήθηκαν στον παραδοσιακό οικισμό της Αρναίας στη Χαλκιδική. Ευχαριστούμε θερμά το παραδοσιακό καφενείο «Η Λανάρα» για την άψογη φιλοξενία.»