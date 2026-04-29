Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα μακριά από την κούπα του FIBA Europe Cup και καλείται να υπερασπιστεί το +6 από το πρώτο ματς για να επιστρέψει στην Ελλάδα με το Κύπελλο.

Στην Ισπανία βρίσκεται από χθες (28/04) το απόγευμα ο ΠΑΟΚ όπου θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο (29/04, LIVE από το Gazzetta), στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Το σύνολο του Παντελή Μπούτσκου, καλείται να υπερασπιστεί το +6 (79-73) που έχει από τον πρώτο τελικό, προκειμένου να σηκώσει το τρίτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι μόνος σε αυτή τη…μάχη. Θα έχει στο πλάι του πάνω από 500 οπαδούς του, οι οποίοι ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

«Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα με ποιότητα σε περιφέρεια και ρακέτα. Έχουν εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, αλλά είμαστε στον τελικό, έτσι πρέπει να είναι. Αν γυρίσουμε δύο μήνες πριν, μας ασκήθηκε πολλή κριτική. Αν έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα. Δεν αποφύγαμε την κριτική και την κρατήσαμε. Λειτούργησε σαν καύσιμο για εμάς. Έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δεμένη ομάδα, έπρεπε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερε πιο κοντά σε αυτό που θέλαμε να γίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται στην στατιστική», ανέφερε αρχικά ο Παντελής Μπούτσκος στην αναχώρηση του ΠΑΟΚ.

Στο τέλος τόνισε: «Το πόσο κλειδωμένοι ήμασταν στη διαδικασία του επόμενου ματς. Το συζητούσαμε πολύ με τα παιδιά. Το μυαλό ήταν εύκολο να ξεφύγει με αυτά που συμβαίνουν γύρω. Τα παιδιά με έκαναν περήφανο. Το ότι φτάσαμε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα είναι εξόχως σημαντικό. Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα έξυπνο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν με θέληση και ενθουσιασμό».