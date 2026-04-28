Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στην Ισπανία το απόγευμα της Τρίτης (28/04), ενόψει του δεύτερου τελικού με την Μπιλμπάο, για το FIBA Europe Cup.

Aποστολή στο Μπιλμπάο: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ κατέφτασε στην Ισπανία το απόγευμα της Τρίτης (28/04), ενόψει του δεύτερου τελικού με την Μπιλμπάο (29/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta) που θα κρίνει τον φετινό Κυπελλούχου του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκο δεν θα προπονηθεί σήμερα στην ισπανική πόλη, αφού πραγματοποίησε την πρωινή της προπόνηση στην «Paok Sports Arena», λίγο πριν την αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη.

Αύριο (29/04) θα κάνει το καθιερωμένο shoot around στην «Bilbao Arena», προκειμένου να είναι έτοιμη για τη «μάχη» που θα κρίνει τον τίτλο.

Επίσης ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης, αναμένεται να φτάσει αύριο (29/04) στο Μπιλμπάο, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην ομάδα του και να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως πάνω από 500 οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα βρεθούν στο γήπεδο της Μπιλμπάο ενόψει του δεύτερου τελικού.

Θα φύγει και ένα τσάρτερ το πρωί της Τετάρτης από τη Θεσσαλονίκη με τον κόσμο του ΠΑΟΚ με προορισμό την Ισπανία. Επιπλέον θα μπουν και δυο πούλμαν, ένα από Ελλάδα και ένα από Γερμανία για να καλύψουν τις ανάγκες των οπαδών του Δικέφαλου του Βορρά.

