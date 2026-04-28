Μπουντούρης: «Όποιος αγαπάει την ομάδα να φρενάρει λίγο τις φήμες»

Ο Νίκος Μπουντούρης κατά την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για Μπιλμπάο, πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στον τελικό, καθώς και για τη μεταγραφολογία που υπάρχει.

Aποστολή στο Μπιλμπάο: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο (29/04, 21:00, LIVE από το Gazzetta) για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με τον Νίκο Μπουντούρη στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Τόνισε πως στόχος του ΠΑΟΚ είναι να φέρει το Κύπελλο στην Ελλάδα, ενώ μίλησε και στη μεταγραφολογία που υπάρχει, λέγοντας πως κάνει δεν κάνει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Μπουντούρης:

«Το πρώτο που θέλω να εκφράσω είναι ο θαυμασμός μου για αυτά τα παιδιά. Είναι δικοί μου καθημερινοί ήρωες, τους ζω από κοντά. Η ομάδα τον τελευταίο μήνα είχε πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι ευχές του ελληνικού μπάσκετ είναι σίγουρα πολλές και όλοι εύχονται ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το Κύπελλο. Η αλήθεια είναι πως ο πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί δεν ευνοεί πολύ την ομάδα μας.

Για να μην γκρινιάζουμε υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, είμαστε σε τελικό. Αυτό που έχουμε πει στα παιδιά είναι ότι πρέπει να χαρούν τον τελικό, να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους και για τη δουλειά που γίνεται. Όλος ο οργανισμός έχει λειτουργήσει σε πολύ καλά επίπεδα και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα. Εύχομαι σε δύο ημέρες περίπου να είμαστε χαρούμενοι σε αυτό το αεροδρόμιο.

Είναι λογικό ότι όταν γίνεται μία αλλαγή να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε οργανωμένοι ερχόμενοι σε μία καινούργια κατάσταση. Ξέραμε που έχουμε έρθει. Ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα. Δεν θέλουμε την ησυχία μας, είχαμε υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσουμε η ομάδα να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και να πάμε στον τελικό, να πάρουμε το κύπελλο. Είμαστε μέσα στους στόχους μας. Είναι μία μάχη που προχωρά. Εμένα με ενδιαφέρει η ηρεμία της ομάδας, των παιδιών. Δεν μπορεί να υπάρχει εύκολα ηρεμία. Υπάρχουν διάφορες φήμες, διάφορα σενάρια, αυτό δεν κάνει καλό στην ομάδα. Όποιος αγαπάει την ομάδα και το μπάσκετ να φρενάρουν λίγο τις φήμες και τη μεταγραφολογία, γιατί δεν κάνει καλό στον ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε εδώ για το καλό του ΠΑΟΚ».

Ο Νίκος Περσίδης τόνισε: «Θεωρώ ότι έχουμε κάνει μία πολύ καλή προετοιμασία όλες αυτές τις μέρες. Δεν σκεφτόμαστε τη διαφορά, σκεφτόμαστε να κερδίσουμε το παιχνίδι και πάμε για να πάρουμε τον τίτλο. Σίγουρα τα θετικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα χτίζουν τον χαρακτήρα της ομάδας. Ένας τελικός είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Έχουμε προετοιμαστεί, δεν θέλουμε κάτι λιγότερο από το τρόπαιο. Η Μπιλμπάο θα έχει προετοιμαστεί ως προς την αντιμετώπιση την αμυντική. Όλα τα παιδιά θα αφήσουν ό,τι έχουν στο γήπεδο».