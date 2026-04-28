ΠΑΟΚ: Πάνω από 500 οπαδοί του στον δεύτερο τελικό με Μπιλμπάο
Aποστολή στο Μπιλμπάο: Γιάννης Σταυρουλάκης
Δίπλα στην ομάδα θα είναι για άλλη μια φορά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα τον ακολουθήσουν στην Ισπανία. Πάνω από 500 οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα βρεθούν στο γήπεδο της Μπιλμπάο ενόψει του δευτέρου τελικού.
Θα φύγει και ένα τσάρτερ το πρωί της Τετάρτης από τη Θεσσαλονίκη με τον κόσμο του ΠΑΟΚ με προορισμό την Ισπανία. Επιπλέον θα μπουν και δυο πούλμαν, ένα από Ελλάδα και ένα από Γερμανία για να καλύψουν τις ανάγκες των οπαδών του Δικέφαλου του Βορρά.
Δεν... κρατιούνται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για την μεγάλη μάχη με την ισπανική ομάδα.
🦅✈️ Η αναχώρηση του ΠΑΟΚ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον σπουδαίο δεύτερο τελικό με την Μπιλμπάο!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 28, 2026
🇪🇸 Αποστολή στην Ισπανία: Γιάννης Σταυρουλάκης
