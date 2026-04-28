O κόσμος του ΠΑΟΚ θα είναι κοντά στην ομάδα και στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στη Μπιλμπάο.

Aποστολή στο Μπιλμπάο: Γιάννης Σταυρουλάκης

Δίπλα στην ομάδα θα είναι για άλλη μια φορά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα τον ακολουθήσουν στην Ισπανία. Πάνω από 500 οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης θα βρεθούν στο γήπεδο της Μπιλμπάο ενόψει του δευτέρου τελικού.

Θα φύγει και ένα τσάρτερ το πρωί της Τετάρτης από τη Θεσσαλονίκη με τον κόσμο του ΠΑΟΚ με προορισμό την Ισπανία. Επιπλέον θα μπουν και δυο πούλμαν, ένα από Ελλάδα και ένα από Γερμανία για να καλύψουν τις ανάγκες των οπαδών του Δικέφαλου του Βορρά.

Δεν... κρατιούνται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για την μεγάλη μάχη με την ισπανική ομάδα.