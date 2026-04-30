Oι οπαδοί του ΠΑΟΚ καθάρισαν την πλατεία Ναυαρίνου παρά την απογοήτευση τους μετά τον χαμένο τελικό κόντρα στη Μπιλμπάο.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Χώρα των Βάσκων έχοντας αβαντάζ το +6 της νίκης του στο «Παλατάκι», όμως κατέρρευσε απέναντι στη Μπιλμπάο, που επέβαλε τον ρυθμό της, έχτισε διαφορές 20+ πόντων στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου και τελικά επικράτησε με 89-74, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, κάνοντας το back-to-back στη διοργάνωση.

Πάντως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που παρακολούθησαν το ματς στην πλατεία Ναυαρίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έδωσαν το καλό παράδειγμα. Παρά την πίκρα τους για την απώλεια του τίτλου, έκατσαν και καθάρισαν την πλαταία Ναυαρίνου, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν οι Ιάπωνες παίκτες κάνοντας λαμπίκο τα αποδυτήρια σε όποια έδρα κι αν παίξουν.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος έδωσε συγχαρητήρια στον κόσμο για την πράξη αυτή.

Αναλυτικά

Χθες, μόλις χθες, επικοινώνησαν μαζί μου από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και μου ζήτησαν την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για να δουν σε γιγαντοοθόνη τον σημερινό τελικό. Εκανα τα αδύνατα δυνατά για να προλάβουμε όλες τις εγκρίσεις, οπως και έγινε. Ζήτησα να μου υποσχεθούν οτι θα παραδώσουν την πλατεία όπως την παρέλαβαν, με μικρές ελπίδες για να γίνει, όπως σχεδόν σε όλες τις παραχωρήσεις. Το υποσχέθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά μέσα σε 5 μέρες έναν τελικό, με την απογοήτευση για τους ίδιους να είναι προφανώς μεγάλη. Όμως, τήρησαν την υπόσχεση που μου έδωσαν και μετά από τον αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν όλη την πλατεία, ακόμα και το συντριβάνι. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα σε όλους τους πολίτες. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο.