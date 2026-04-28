Μπούτσκος: «Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες»

Ο Παντελής Μπούτσκος στάθηκε στη μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπιλμπάο πριν τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Αποστολή στο Μπιλμπάο: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον δεύτερο τελικό κόντρα στη Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup και θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με το τρόπαιο, παίρνοντας και εκδίκηση για τους περσινούς τελικούς.

Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε κατά τη αναχώρηση της ομάδας και στάθηκε στο πρόσωπο που πρέπει να δείξει ο ΠΑΟΚ για να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

«Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα μνε ποιότητα σε περιφέρεια και ρακέτα. Έχουν εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, αλλά είμαστε στον τελικό, έτσι πρέπει να είναι.

Αν γυρίσουμε δύο μήνες πριν, μας ασκήθηκε πολλή κριτική. Αν έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα. Δεν αποφύγαμε την κριτική και την κρατήσαμε. Λειτούργησε σαν καύσιμο για εμάς. Έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δεμένη ομάδα, έπρεπε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερε πιο κοντά σε αυ΄το που θέλαμε να γίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται στην στατιστική», ανέφερε αρχικά.

Στο τέλος τόνισε: «Το πόσο κλειδωμένοι ήμασταν στη διαδικασία του επόμενου ματς. Το συζητούσαμε πολύ με τα παιδιά. Το μυαλό ήταν εύκολο να ξεφύγει με αυτά που συμβαίνουν γύρω. Τα παιδιά με έκαναν περήφανο. Το ότι φτάσαμε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα είναι εξόχως σημαντικό. Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα έξυπνο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν με θέληση και ενθουσιασμό».