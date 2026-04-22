Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 12 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου και τελικά επικράτησε της Μπιλμπάο με 79-73 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, ταξιδεύοντας πλέον στη Χώρα των Βάσκων για να τελειώσει τη δουλειά την Τετάρτη 29/4.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, αφού επικράτησε της Μπιλμπάο με 79-73 στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, ταξιδεύοντας πλέον στον ισπανικό βορρά με αβαντάζ έξι πόντων ενόψει του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα, με τον Μπριν Ταϊρί να ανεβάζει τη διαφορά στο +12 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (47-35, 22'). Παρ’ όλα αυτά, οι Βάσκοι εκμεταλλεύτηκαν τα 16 λάθη των «ασπρόμαυρων» και πλέον όλα είναι ανοιχτά ενόψει του Game 2 στο Bilbao Arena την Τετάρτη 29/4.

Οι Θεσσαλονικείς θα κατακτήσουν τον τίτλο με νίκη επί της Μπιλμπάο ή με ήττα με λιγότερους από έξι πόντους.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν κομβικός για την ομάδα του Παντελή Μπούτσκου με 24 πόντους, 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπριν Ταϊρί πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μπεν Μουρ είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε νωθρά, έχοντας 1/6 σουτ εντός πεδιάς στα πρώτα πέντε λεπτά, όμως έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 16-13, βρίσκοντας λύσεις πίσω από τα 6.75 (4/10 τρίποντα) απέναντι στην Μπιλμπάο, που έμεινε στα 2/11 δίποντα. Στη συνέχεια, ο Πάτρικ Μπέβερλι ανέβασε τη διαφορά στο +11, κάνοντας το 26-15 με τρίποντο.

Η Μπιλμπάο προσπάθησε να αντιδράσει με τον Νταρούν Χίλιαρντ, ωστόσο ο Μπέβερλι και ο Μέλβιν έδωσαν λύσεις στην επίθεση του ΠΑΟΚ, που έφερε το ματς στα μέτρα του κάθε φορά που οι φιλοξενούμενοι πλησίαζαν στο σκορ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 43-35, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Μπέβερλι (16π., 4 ριμπ., 3 ασ.) και Ταϊρί (10π.), σουτάροντας με 43% στο τρίποντο (7/16) και διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα.

Στη συνέχεια, ο Ταϊρί ανέβασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+12), κάνοντας το 47-35 στο 22’. Οι Βάσκοι μείωσαν στους πέντε πόντους με τον Μπαγκαγιόκο (58-53, 29’), ενώ η τρίτη περίοδος στο «Παλατάκι» έκλεισε στο 60-53 με τον Τίμι Άλεν. Σε κάθε περίπτωση, οι Βάσκοι εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά λάθη και τις κακές επιλογές του ΠΑΟΚ, ρίχνοντας τη διαφορά στον πόντο με το καλάθι του Τζαγουόρσκι τον αιφνιδιασμό (60-59).

Ο Μπέβερλι ήταν εκείνος που πέτυχε δύο μεγάλα τρίποντα για τους γηπεδούχους, για το 68-63, όμως ο Τζαγουόρσκι συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των «ασπρόμαυρων». Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε αβαντάζ έξι πόντων, επικρατώντας με 79-73.

Τα δεκάλεπτα: 16-13, 43-35, 60-53, 79-73.