Αντίστροφα μετράει ο ΠΑΟΚ για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup την ερχόμενη Τετάρτη (22/4, 19:15) κόντρα στην Μπιλμπάο.

Έναν χρόνο μετά ο ΠΑΟΚ επιζητά την... ρεβάνς από την Μπιλμπάο στους τελικούς του FIBA Europe Cup έχοντας έναν και μοναδικό στόχο. Την κατάκτηση του τροπαίου!

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία για το μεγάλο ραντεβού με την ιστορία της ανεβάζοντας ρυθμό και στροφές στην προπόνηση. Μάλιστα έγινε ειδική ανάλυση του αντιπάλου ενώ εντός παρκέ έμφαση στην τακτική.

Μοναδική απουσία είναι ο Νίκος Χουγκάζ με όλους τους υπόλοιπους παίκτες να είναι έτοιμοι για το πρώτο ματς όπου θα προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στη νίκη και σε μια διαφορά ενόψει του β' αγώνα ύστερα από μία εβδομάδα στη χώρα των Βάσκων.

Να σημειωθεί ότι η αποστολή της Μπιλμπάο αναμένεται την Τρίτη (20/4) το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η μοναδική προπόνηση της αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena θα γίνει το πρωί της Τετάρτης.