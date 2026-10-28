ΠΑΟΚ: «Συμφώνησε με τον Γουόκερ και στον στέλνει δανεικό στην Κλουζ-Ναπόκα», σύμφωνα με τους Ρουμάνους
Το όνομα του Λέλαρντ Γουόκερ έχει απασχολήσει τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, ωστόσο σύμφωνα με το ρουμανικό «Gazzetta Sporturilor» ο Αμερικανός γκαρντ έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία τον στέλνει δανεικό στην Κλούζ-Ναπόκα.
Συγκεκριμένα οι Ρουμάνοι αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα «χέρια» για την επόμενη τριετία, ωστόσο ο ΠΑΟΚ θα τον στείλει με μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν στην Κλούζ-Ναπόκα, προκειμένου να αποκομίσει περισσότερες εμπειρίες, πριν γίνει μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Μάλιστα επισημαίνουν πως δεν υπάρχει οριστική συμφωνία για τη μετακίνηση, ωστόσο οι πιθανότητες είναι αυξημένες.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει το απαιτούμενο buy-out, έτσι ώστε να αποδεσμευτεί ο παίκτης από την Σαλόν Βίλπας όπου βρίσκεται.
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