Ο Λέλαρτν Γουόκερ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Κλούζ-Ναπόκα, ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρουμανία.

Το όνομα του Λέλαρντ Γουόκερ έχει απασχολήσει τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, ωστόσο σύμφωνα με το ρουμανικό «Gazzetta Sporturilor» ο Αμερικανός γκαρντ έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία τον στέλνει δανεικό στην Κλούζ-Ναπόκα.

Συγκεκριμένα οι Ρουμάνοι αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα «χέρια» για την επόμενη τριετία, ωστόσο ο ΠΑΟΚ θα τον στείλει με μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν στην Κλούζ-Ναπόκα, προκειμένου να αποκομίσει περισσότερες εμπειρίες, πριν γίνει μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Μάλιστα επισημαίνουν πως δεν υπάρχει οριστική συμφωνία για τη μετακίνηση, ωστόσο οι πιθανότητες είναι αυξημένες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει το απαιτούμενο buy-out, έτσι ώστε να αποδεσμευτεί ο παίκτης από την Σαλόν Βίλπας όπου βρίσκεται.