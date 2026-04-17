Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους οπαδούς της σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τον δεύτερο τελικό με την Μπιλμπάο στην Ισπανία για το FIBA Europe Cup.

Μετά την ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup με την Μπιλμπάο που θα γίνει στο «Παλατάκι», η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ ενημέρωσε και για τον τρόπο της διάθεσης των εισιτηρίων και για το ματς της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα το σύνολο του Παντελή Μπούτσκο θα αναμετρηθεί με την περσινή κάτοχο της διοργάνωσης στις 29 Απριλίου στην έδρα της και ενημέρωσε τους φιλάθλους του, πως θα διατεθούν περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για το παιχνίδι που θα γίνει στην «Bilbao Arena».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Σχετικά με τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού Surne Bilbao Basket - ΠΑΟΚ

Ενόψει του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup, Surne Bilbao Basket - ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στην Bilbao Arena την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τα εξής…

Ο αριθμός των εισιτηρίων που θα έχει στη διάθεση του ο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο τελικό είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

Τα εισιτήρια που αναλογούν στην ομάδα μας, θα διατεθούν μόνο σε οργανωμένες εκδρομές.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να μην προβούν σε μετακίνηση προς το Μπιλμπάο χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς αυτό».