Ντίμσα: «Το πρόσημο είναι αρνητικό γιατί δεν πετύχαμε τον στόχο μας»

Ο Τόμας Ντίμσα δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Μπιλμπάο στον τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ λύγισε στο δεύτερο ημίχρονο στο Μπιλμπάο, γνωρίζοντας την ήττα με 89-74 και άφσε το όνειρο της κατάκτησης του Europe Cup να μείνει στην Ισπανία.

Ο Τόμας Ντίμσα στις δηλώσεις του μετά το ματς τόνισε πως το πρόσιμο της ευρωπαϊκής πορείας του Δικεφάλου είναι αρνηρικό.

Αναλυτικά

«Όλα πήγαν λάθος. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε τώρα χωρίς να δούμε βίντεο. Ήταν πολύ πιο physical από εμάς. Το ήθελαν περισσότερο. Πολλοί από εκείνους απέκτησαν εμπειρία σε τελικούς. Πέρσι έπαιξαν απέναντί μας. Εμείς είμαστε νέα ομάδα με πολλές αλλαγές φέτος. Τους τελευταίους δύο μήνες παίξαμε συνεχώς “τελικούς” και δεν έχουμε καταφέρει να προπονηθούμε σωστά. Δεν ήταν αρκετό σήμερα. Είμαστε απογοητευμένοι».

Για τηγ διαιτησία: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Δεν χάσαμε εξαιτίας των διαιτητών. Χάσαμε επειδή το ήθελαν περισσότερο και ήταν πιο αθλητικοί από εμάς».

Για το πρόσιμο που βάζει στον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα είναι αρνητικό γιατί δεν πετύχαμε τον στόχο μας. Βέβαια ήμασταν κοντά στην απευθείας πρόκριση από τον όμιλο και στη συνέχεια παίξαμε “τελικούς” απέναντι στο Περιστέρι και φτάσαμε ως τους τελικούς, όμως όπως είπα δεν ήταν αρκετό. Θέλαμε περισσότερα, όμως δεν τα καταφέραμε».