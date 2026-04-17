Αναλυτικά

Τα εισιτήρια για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup: ΠΑΟΚ – Surne Bilbao Basket

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ό,τι από σήμερα το μεσημέρι (Παρασκευή 17/4), στις 12:00), θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Surne Bilbao Basket.

Ο πρώτος τελικός FIBA Europe Cup θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 19:15.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-26, θα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίου και θα μπορούν από σήμερα (17/4) από τις 12:00 μέχρι και το Σάββατο (18/4) στις 12:00 το μεσημέρι να προμηθευτούν το εισιτήριο που αντιστοιχεί στη θέση τους.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (κάνοντας κλικ στο… οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας ανανεώνουν τη θέση τους για τον αγώνα με τη Bilbao Basket ΕΔΩ) και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην αγορά του εισιτηρίου τους, αφού καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό τους και τα στοιχεία του διαρκείας τους (διάζωμα, σειρά, θέση).

Οι μη κάτοχοι διαρκείας, θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν εισιτήρια για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, από το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) στις 12:01. Θα πρέπει να επιλέξουν τη λέξη ΑΓΟΡΑ, κάτω από τα στοιχεία του αγώνα ΠΑΟΚ – Bilbao Basket και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που κάνουν σε κάθε παιχνίδι.

Οι θέσεις των κατόχων διαρκείας που ΔΕΝ θα διατεθούν μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4), θα ελευθερωθούν αμέσως μετά (το Σάββατο 18/4 στις 12:01), οπότε και δεν θα υπάρχει καμία δέσμευση και καμία προτεραιότητα στη διάθεση των εισιτηρίων του συγκεκριμένου αγώνα.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι…

-ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

-ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, ΠΑΟΚ – Surne Bilbao Basket.

Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση…

https://www.ticketmaster.gr/paokbc-ww/showProductList.html

Τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα εκδοτήρια του γηπέδου θα είναι ανοικτά 10:00-18:00 (καθημερινά και την ημέρα του αγώνα), για πληροφορίες και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Διευκρινίσεις

1.Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο, να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

2.Τα παιδιά μέχρι 5 ετών (γεννηθέντες μέχρι και 1/1/2021) δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο γήπεδο, χωρίς να καταλαμβάνουν θέση και εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο που δικαιούται είσοδο στο γήπεδο και έχει τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

3.Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν Gov.gr Wallet και έχουν αγοράσει εισιτήριο για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-18:00), για να δηλωθεί το εισιτήριο τους στην εφαρμογή Gov.gr / wallet.

4.Οι φίλαθλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο PAOK Sports Arena.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr

5.Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ και στο https://wallet.gov.gr/support

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TAXIWAY

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η TAXIWAY, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, προσφέρουν τη ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, από και προς το PAOK Sports Arena σε κάθε εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας!

Για τον προγραμματισμό της μετακίνησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν το αργότερο 48 ώρες πριν από κάθε αγώνα, με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο τηλέφωνο: 2310-472551 (καθημερινά: 10:00-18:00).