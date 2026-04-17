Μέσω ανακοίνωσή της η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της βίας, κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σχετικά με όσα έγιναν στο γήπεδο πριν το ντέρμπι με τον Άρη.

Συγκεκριμένα ένα πανό που υψώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ήταν η αφορμή, καθώς χαρακτηρίστηκε με ιδεολογικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

Καλεί σε ακρόαση, στις 27/04/2026, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων της (ανάρτηση πανό με ιδεολογικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο), εντός της αθλητικής εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου PAOK SPORTS ARENA, στις 15/04/2026 πριν από την έναρξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ – ΚΑΕ ΑΡΗΣ, για την 21η αγωνιστική της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 41Δ, παρ.6Α, του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».