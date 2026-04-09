Η ιστορία επαναλαμβάνεται 32 χρόνια μετά: Ο ΠΑΟΚ ξανά σε τελικό με υπηρεσιακό προπονητή

Ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ στην Τεργέστη επί της Στεφανέλ το 1994 ήταν η αποθέωση του ολοκληρωτικού μπάσκετ, και φέτος ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα διεκδικήσει ξανά ευρωπαϊκό τίτλο με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο του.

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup και θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, την Μπιλμπάο, διεκδικώντας το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το Κύπελλο Κόρατς το 1994. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προκρίθηκε σε ευρωπαϊκό τελικό για έκτη φορά και πλέον θέλει να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στους Βάσκους, ώστε να πανηγυρίσει τον τίτλο στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα απέναντι στην ισπανική Μούρθια, με τον Μπριν Ταϊρί να κρατά όρθιο τον ΠΑΟΚ, που υπερασπίστηκε το +6 από τη νίκη του στο «Παλατάκι» και πλέον ετοιμάζεται για τις μάχες με τους Βάσκους. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής και να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο έπειτα από 32 χρόνια, έχοντας ξανά υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο του!

Το ολοκληρωτικό μπάσκετ που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο παρκέ του Palazzo dello Sport στην Τεργέστη αποτελεί μία από τις καλύτερες εμφανίσεις ελληνικής ομάδας σε τελικό στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Ο «Δικέφαλος» όχι μόνο υπερασπίστηκε με επιτυχία το +9 του πρώτου τελικού στο Αλεξάνδρειο, αλλά πέτυχε και 100 πόντους μέσα στην έδρα της Στεφανέλ, νικώντας ξανά με διαφορά εννέα πόντων (91-100), υπό την καθοδήγηση του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο 77χρονος προπονητής είχε αναλάβει μεσούσης της σεζόν 1993/94, αντικαθιστώντας τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και συνεχίζοντας ουσιαστικά το έργο του Ντούντα.

Φέτος, ο Παντελής Μπούτσκος ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, αντικαθιστώντας τον Γιούρι Ζντοβτς τον περασμένο Μάρτιο. Ο 53χρονος κόουτς θα καθοδηγήσει ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ μέχρι να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του ο Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ μένει να φανεί αν οι Θεσσαλονικείς θα καταφέρουν να επαναλάβουν τον θρίαμβο της Τεργέστης με υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο τους.