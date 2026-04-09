Δείτε την παρακάμερα της σπουδαίας πρόκρισης του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μούρθια στον Τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στους τελικούς του FIBA Europe Cup, παρά την ήττα από τη Μούρθια με 89-85, καθώς υπερασπίστηκε το +6 από τη νίκη του στο «Παλατάκι» και θα διεκδικήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά απέναντι στην Μπιλμπάο!