Το Περιστέρι παρότι επικράτησε του ΠΑΟΚ (88-80) δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, με τον Παντελή Μπούτσκο να αναφέρεται στις δηλώσεις του στην πρόκριση της ομάδας του.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για την αναμέτρηση, ενώ ευχήθηκε περαστικά και στον Νίκο Χουγκάζ ο ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παιχνίδι, αφού του γύρισε ο αστράγαλος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:

«Είναι σημαντικό που καταφέραμε να περάσουμε στα ημιτελικά. Έχει ιδιαίτερη αξία αν σκεφτούμε ότι για 0,5 του δευτερολέπτου στο ματς με την Μπραουνσβάιγκ θα ήμασταν έξω από τους «8» και αν αναλογιστούμε πόσο άριστο αντίπαλο είχαμε, το Περιστέρι έχει τον σεβασμό μας και δίκαια βρέθηκε εδώ.

Είναι λίγο περίεργο που έπρεπε να ανταποκριθούμε σε ένα ματς με διαφορά 24 πόντων όταν το Περιστέρι δεν είχε να χάσει κάτι. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας και να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις, σίγουρα είναι ένα δωρεάν μάθημα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος για το πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο.

Να ευχηθώ περαστικά στο Νίκο Χουγκάζ, που πραγματικά κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια και ήταν πολύ άτυχος σήμερα. Σίγουρα είδαμε την ομάδα με σχήμα δύο ψηλών και είδαμε μια διαφορετική ιδέα για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η ομάδα, παίξαμε πιο ομαδικά και μπορέσαμε να διαχειριστούμε το μομέντουμ του παιχνιδιού.

Είχαμε κάνει την προετοιμασία μας για το ντέρμπι με τον Άρη και όταν διοχευτεύεις όλη την ενέργεια για ένα ντέρμπι και μετά πρέπει να κοιτάξεις τον επόμενο αγώνα είναι δύσκολο. Πάντα είχαμε πολύ σεβασμό για το Περιστέρι. Η πίεση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Ο Πατ Μπέβερλι είναι πολύ έμπειρος».