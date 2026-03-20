Τα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη στο Περιστέρι κόντρα στον ΠΑΟΚ, ανέφερε στις δηλώσεις του ο Βαν Τούμπεργκεν.

Το Περιστέρι θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (20/03, 18:15) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Βαν Τούμπεργκεν πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα στοιχεία που θα δώσουν τη νίκη στην ομάδα του, ενώ έστειλε και μήνυμα στους οπαδούς του Περιστερίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαν Τούμπεργκεν:

«Έχουμε παίξει με τον ΠΑΟΚ ήδη δύο φορές την περασμένη εβδομάδα, οπότε ελπίζω η τρίτη φορά να είναι τυχερή για μας. Μακάρι να βγούμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε ξανά. Την περασμένη Τετάρτη πήραμε πολλή ενέργεια από τον κόσμο προκειμένου να φτάσουμε στη νίκη και ελπίζουμε να δούμε να συμβαίνει το ίδιο και αυτή τη φορά

Θεωρώ πως η άμυνα και τα ριμπάουντ είναι σίγουρα το κλειδί για να πετύχουμε τον στόχο μας. Πιστεύω ότι αν ελέγξουμε αυτούς τους δύο τομείς, τότε έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε τον αγώνα.

Λατρεύουμε τους φιλάθλους. Μας δίνουν εξαιρετική ενέργεια και είναι πραγματική απόλαυση να παίζεις γι’ αυτούς, γιατί βγάζουν πάθος. Ελπίζουμε να ανταποδώσουμε κι εμείς αυτό το πάθος στο παρκέ».