Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του αμέσως μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ, και ευχήθηκε να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα.

Το Περιστέρι παρότι επικράτησε με 88-80 του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να δίνει τα συγχαρητήριά του τόσο στους παίκτες του όσο και στους Θεσσαλονικείς.

Επίσης ο Έλληνας τεχνικός ευχήθηκε στον «δικέφαλο του βορρά» να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα, διότι το 'χασε πέρυσι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά να ευχηθώ, γιατί είμαστε Έλληνες, να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα, γιατί και πέρυσι το 'χασε στο τελευταίο παιχνίδι.

Αλλά θα δώσω περισσότερα συγχαρητήρια στην ομάδα μας, σε όλους τους παίκτες, στο staff μου, στους ανθρώπους που είναι στα γραφεία, σε όλους όσους φαίνονται και δεν φαίνονται, που είναι μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες.

Με μια σεζόν στο FIBA Europe Cup που τελειώνει με νίκη βέβαια, αλλά σίγουρα αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί νομίζω ότι το είχαμε με την εμφάνιση που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν έχω παράπονο, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Ξεκουραζόμαστε αύριο και ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι του Σαββάτου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε σήμερα. Μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ. Και γενικότερα ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας ακολουθούσε παντού».