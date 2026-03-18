Ο ΠΑΟΚ στα ημιτελικά! Παρότι ηττήθηκε από το Περιστέρι με 88-80 , είχε στην «πλάτη» του το +24 από το πρώτο ματς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι το πάλεψε για ένα ημίχρονο όμως ο ΠΑΟΚ, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και παρά την ήττα με 88-80 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τη διαφορά των 24 πόντων (101-77) από το πρώτο παιχνίδι και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα βρεθεί σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανταγωνιστικό για ένα ημίχρονο και μάλιστα προηγήθηκε μέχρι και με +17 (44-27, 19'), όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος και αποκλείστηκε με ψηλά το... κεφάλι.

Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Πολύ δυνατά ξεκίνησε το Περιστέρι και μπόρεσε να πάρει από νωρίς διψήφιο προβάδισμα και να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ (16-6, 5’), έχοντας τον Άλβαρο Καρντένας… καυτό με 11 πόντους (5/6 δίποντα, 1/1 βολή). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και να έχουν τον έλεγχο, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +9 (21-12, 10’).

Το πίστεψε το Περιστέρι και μπροστά με +17

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου συνέχισε να επιβάλει την κυριαρχία της και με τρίποντο του Παπαδάκη πήρε… αέρα 14 πόντων (28-14, 13’), όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν γρήγορα και με επιμέρους σερί (0-6) έκαναν το (28-20, 15’). Οι «πρίγκιπες» της δυτικής όχθης είχαν αντίδραση και βελτιώνοντας την άμυνά τους, βρήκαν εύστοχα τρίποντα και πήγαν την απόσταση του σκορ στους 15 (35-20, 17’). Προς το φινάλε του ημιχρόνου, οι Θεσσαλονικείς πλήρωσαν τις κακές επιλογές στο μπροστινό μέρος του παρκέ και οι γηπεδούχοι… εκτόξευσαν τη διαφορά μέχρι και τους 17 (44-27, 19’).

Άλλαξε πρόσωπο ο ΠΑΟΚ και μείωσε, κόβοντας τα… φτερά του Περιστερίου

Μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και τρέχοντας επιμέρους (7-1) ψαλίδισε τη διαφορά στους 9 (47-38, 22’), ενώ στη συνέχεια επέβαλλε τον δικό του ρυθμό και μετά από τρίποντο του Μέλβιν έστειλε το ματς στους οκτώ (55-47, 25’). Ο Μπριν Ταϊρί ήταν… καυτός στο τρίτο δεκάλεπτο και μετά από δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε στους τρεις (56-53, 27’). Το Περιστέρι είχε απάντηση και με σερί (7-0) έστειλε εκ νέου το ματς στους 10 (63-53, 28’).

Η 4η περίοδος άρχισε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, καθώς είχε ήδη μειώσει στους έξι (66-60, 30'), και στη συνέχεια έστειλε το ματς στους τέσσερις μετά από κάρφωμα του Ταϊρί (68-64, 32'). Στη συνέχεια το ματς πήγε στο καλάθι (71-69, 24') και η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρισκόταν με το ένα... πόδι στα ημιτελικά, κάνοντας τα τελευταία λεπτά διαδικαστικό χαρακτήρα. Προς το φινάλε οι φιλοξενούμενοι με εύστοχο τρίποντο του Ταϊρί (75-76, 36'), πήραν για πρώτη φορά το προβάδισμα. Το Περιστέρι στο τελευταίο δίλεπτο πήρε νέο... αέρα 10 πόντων 986-76, 38'), αλλά ήταν πολύ αργά.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80



MVP ΗΤΑΝ Ο… Άλβαρο Καρντένας με 20 πόντους (8/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Μπριν Ταϊρί με 20 πόντους (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/6 βολές), 3 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 9 ριμπάουντ του Καρντένας.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ….Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 101-77.

Peristeri FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ty Nichols * 28:48 18 7/15 46.67% 6/9 66.67% 1/6 16.67% 3/5 60% 0 4 4 4 2 1 2 0 3 17 1 Alvaro Cardenas Torre * 29:21 20 9/14 64.29% 8/12 66.67% 1/2 50% 1/2 50% 2 7 9 6 2 2 0 0 10 27 2 Jacob Van Tubbergen * 23:23 9 4/7 57.14% 4/7 57.14% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 0 1 2 1 1 11 8 4 Samuel Payne * 22:56 12 5/6 83.33% 5/6 83.33% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 2 2 2 2 4 13 21 7 Vasilis Mouratos 07:33 6 2/3 66.67% 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 5 1 0 0 5 4 8 Alexandros Thomakos 01:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 11 Riley Abercrombie 11:41 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 12 4 14 Dimitrios Kaklamanakis 17:04 2 1/6 16.67% 1/6 16.67% 0/0 0% 0/2 0% 3 1 4 1 2 0 0 0 -5 0 22 CJ Harris 19:35 8 1/6 16.67% 1/2 50% 0/4 0% 6/6 100% 1 2 3 2 3 2 0 0 -10 6 23 Konstantinos Papadakis 10:57 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 0 5 1 0 0 9 5 25 Will Carius 17:10 1 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 4 2 6 1 0 0 0 0 -10 4 33 Vlado Jankovic * 10:30 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 1 3 1 0 0 6 2 Team/Coaches 2 1 3 0 1 2 0 0 0 TOTAL 200 88 33/70 47.14% 25/44 56.82% 8/26 30.77% 14/21 66.67% 14 28 42 17 27 14 5 5 0

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Timmy Allen 20:49 10 2/7 28.57% 2/6 33.33% 0/1 0% 6/6 100% 0 2 2 0 3 1 0 0 0 6 2 Cleveland Melvin * 22:30 5 2/6 33.33% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 0 2 0 0 0 -6 4 5 Breein Tyree * 26:56 20 6/12 50% 3/8 37.5% 3/4 75% 5/6 83.33% 0 3 3 0 3 1 1 0 4 16 9 Nikos Chougkaz 18:14 4 0/6 0% 0/3 0% 0/3 0% 4/4 100% 2 1 3 1 2 0 0 1 0 3 10 Diamantis Slaftsakis 00:56 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 11 Clifford Omoruyi 12:59 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 3 0 1 1 -8 0 13 Thodoris Zaras 00:56 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -7 -1 18 Nikos Persidis * 16:42 6 2/3 66.67% 1/2 50% 1/1 100% 1/2 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 -6 6 21 Patrick Beverley * 25:23 19 7/12 58.33% 4/6 66.67% 3/6 50% 2/5 40% 1 2 3 2 3 3 4 2 -1 19 25 Giorgos Fillios 04:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 -12 0 26 Ben Moore * 22:22 6 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 2/2 100% 2 4 6 5 2 1 0 3 3 18 33 Tomas Dimsa 27:34 10 4/9 44.44% 4/4 100% 0/5 0% 2/2 100% 0 4 4 2 3 3 0 1 2 9 Team/Coaches 2 2 4 1 TOTAL 200 80 25/61 40.98% 17/37 45.95% 8/24 33.33% 22/27 81.48% 9 23 32 10 22 12 6 8



