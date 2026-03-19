O ΠΑΟΚ έκανε γνωστό το διάστημα της απουσίας του Νίκου Χουγκάζ που τραυματίστηκε κόντρα στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup παρόλο που ηττήθηκε από το Περιστέρι με 88-80 , καθώς είχε προίκα το +24 από το πρώτο ματς. Πάντως στην αναμέτρηση στάθηκε άτυχος ο Νίκος Χουγκάζ που υπέστη ρήξη έσω και έξω πλαγίου συνδέσμου, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός για 4-6 εβδομάδες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ

Ο Νίκος Χουγκάζ στάθηκε άτυχος στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τραυματίστηκε στη δεξιά ποδοκνημική και θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Ο Χουγκάζ υπέστη ρήξη έσω και έξω πλαγίου συνδέσμου στη δεξιά ποδοκνημική, χωρίς εικόνα αστάθειας μετά και από ακτινολογικές λήψεις ποδοκνημικής σε φόρτιση.

Ο αθλητής ξεκινά από σήμερα πρόγραμμα θεραπείας, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης να κυμαίνεται από 4 έως 6 εβδομάδες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται τακτικά από τον ιατρό της ομάδας κ. Μιχαήλ Σαμαρά.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στο Νίκο Χουγκάζ και είμαστε όλοι στο πλευρό του, προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ ακόμη πιο δυνατός