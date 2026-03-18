Δείτε τις κορυφαίες φάσεις που ξεχώρισαν από τη νίκη του Περιστερίου επί του ΠΑΟΚ με 88-80.

Ο ΠΑΟΚ παρότι ηττήθηκε από το Περιστέρι με 88-80, πανηγύρισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκρισή του στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τη διαφορά των 24 πόντων (101-77) από το πρώτο παιχνίδι και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα βρεθεί σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανταγωνιστικό για ένα ημίχρονο και μάλιστα προηγήθηκε μέχρι και με +17 (44-27, 19'), όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος και αποκλείστηκε με ψηλά το... κεφάλι.