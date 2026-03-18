Περιστέρι - ΠΑΟΚ 88-80: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο ΠΑΟΚ παρότι ηττήθηκε από το Περιστέρι με 88-80, πανηγύρισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκρισή του στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον τη διαφορά των 24 πόντων (101-77) από το πρώτο παιχνίδι και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα βρεθεί σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ανταγωνιστικό για ένα ημίχρονο και μάλιστα προηγήθηκε μέχρι και με +17 (44-27, 19'), όμως δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος και αποκλείστηκε με ψηλά το... κεφάλι.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.