Μία διαφορετική προπόνηση για τον ΠΑΟΚ (vid)

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν σε... ποδοσφαιρικό γήπεδο σήμερα, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν και τα πλάνα, είναι ξεχωριστά.

Μετά τις πρώτες ημέρες στο «PAOK Sports Arena», το πρόγραμμα σήμερα ήταν διαφορετικό για τους παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι, αφού βρέθηκαν σε ποδοσφαιρικό γήπεδο για να δουλέψουν στη φυσική κατάσταση, υπό τις οδηγίες του νέου γυμναστή, Λούκα Ναστόφ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο από το σημερινό πρόγραμμα, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, με τον Μπριν Ταϊρί να... εντυπωσιάζεται από την κάμερα!