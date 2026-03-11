Ελληνικός «εμφύλιος» στα ευρωπαϊκά παρκέ, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Περιστέρι για τον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup.

Ένας ακόμα «εμφύλιος» βρίσκεται προ των πυλών, καθώς στο PAOK Sports Arena ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Περιστέρι για τον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup. Στόχος και των δύο ομάδων είναι η νίκη και η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής διαφοράς ενόψει της ρεβάνς η οποία διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου στις 18 του μήνα.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι προς παρόν παρακολουθεί αλλά δεν επεμβαίνει στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, οι οποίοι γίνονται υπό την τεχνική καθοδήγηση του Παντελή Μπούτσκου: Έχουμε μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για να ξεκινήσουμε τη σειρά των αγώνων μας με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Είναι μία σειρά δύο αγώνων, οπότε κάθε κατοχή είναι σημαντική. Πρέπει να εμφανιστούμε με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο και πνευματικά έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο βήμα» σχολίασε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Από τη πλευρά του ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ανέφερε: «Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι γιατί πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, σε μια πολύ δύσκολη έδρα και για να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο αμυντικό ριμπάουντ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική ομάδα στο να πηγαίνει στο επιθετικό ριμπάουντ. Να βάλουμε τα κορμιά μας όπως έχουμε πει, καθώς είναι κάτι που αποτελεί την ταυτότητα της ομάδας μας στην άμυνα, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό».

Να σημειωθεί ότι ο νικητής από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα διασταυρωθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ρέτζιο Εμίλια-Μούρθια.

Το τζάμπολ θα δοθεί στις 18:00 και το ματς θα μεταδοθεί «ζωντανά» από την ΕΡΤ 2 Σπορ.