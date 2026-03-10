Υπό το βλέμμα του Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από τον προημιτελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι (11/3, 18:00) για τον πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να δίνει το «παρών» στην PAOK Sports Arena προκειμένου να παρακολουθήσει την τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ θα βρεθεί κανονικά και στις εξέδρες του γηπέδου για το παιχνίδι.

Φυσικά η προπόνηση έγινε υπό την ευθύνη του Παντελή Μπούτσκου, ο οποίος και θα ηγηθεί της τεχνικής ηγεσίας έως και το τέλος της σεζόν: «Έχουμε μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για να ξεκινήσουμε τη σειρά των αγώνων μας με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Είναι μία σειρά δύο αγώνων, οπότε κάθε κατοχή είναι σημαντική. Πρέπει να εμφανιστούμε με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο και πνευματικά έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο βήμα» είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και συνέχισε:

Είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας. Μας δίνει μία πολύ ξεχωριστή ώθηση. Χρειαζόμαστε την ενέργεια που μεταφέρουν από την κερκίδα στο παρκέ. Το Περιστέρι είναι μία ομάδα, με πολύ καλή χημεία, εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση, αξιοσημείωτα αποτελέσματα και δίκαια βρίσκεται στα προημιτελικά. Θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τους εαυτούς μας στα όρια για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα, τόσο από εμάς, όσο και από τον κόσμο για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Να σημειωθεί ότι ο Παντελής Μπούτσκος είχε όλους τους παίκτες στη διάθεσή του στη διάρκεια της προπόνησης και άπαντες αναμένεται να δώσουν κανονικά το «παρών» στο παιχνίδι.