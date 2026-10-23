55 χρόνια Γ.Σ. Περιστερίου: Επετειακή διάθεση 55 εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση 55€

Με αφορμή τη συμπλήρωση 55 χρόνων από την ίδρυση του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, στις 22 Οκτωβρίου 1971, η ΚΑΕ Περιστέρι ευχαριστεί έμπρακτα τον κόσμο της ομάδας, ανακοινώνοντας μια ειδική επετειακή δράση για τους φιλάθλους της: έκπτωση 55€ σε 55 εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27.

Προσφορά από το Περιστέρι. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε μια ειδική επετειακή δράση για τους φιλάθλους της: έκπτωση 55€ σε 55 εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27. Η προσφορά ισχύει από την Παρασκευή 23 Οκτώβρη.

Αναλυτικά

Η προσφορά ισχύει από σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, έως τη λήξη του εντός έδρας αγώνα με το Μαρούσι ή μέχρι να εξαντληθούν τα 55 εισιτήρια.

Ο αγώνας, για την 4η αγωνιστική της GBL, θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 17:30, στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η έκπτωση αφορά όλες τις κατηγορίες εισιτηρίων διαρκείας, με εξαίρεση το Συνδεσμικό εισιτήριο διαρκείας και το Εισιτήριο Διαρκείας Γονέα αθλητών Ακαδημιών, και δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές. Με τον κωδικό GSP55, οι τιμές διαμορφώνονται σε 125€ (Standard), 155€ (Standard+ και Silver), 195€ (Gold), 445€ (VIP) και 1.145€ (Courtseats). Όλες οι κατηγορίες εξοφλούνται σε έως 4 άτοκες δόσεις.

Το εισιτήριο διαρκείας περιλαμβάνει όλους τους εντός έδρας αγώνες σε GBL, Basketball Champions League και Playoffs, καθώς και αυτόματη ένταξη στα αποκλειστικά προνόμια του Peristeri+. Όσοι φίλαθλοι ολοκληρώσουν την αγορά τους πριν το τζάμπολ του Σαββάτου, θα παρακολουθήσουν τον επετειακό αγώνα από τη νέα μόνιμη θέση τους.

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Περιστέρι , Πάνος Βασιλάρας, δήλωσε: «Στις 22 Οκτωβρίου 1971, μια παρέα νέων ανθρώπων από το Περιστέρι τόλμησε να ονειρευτεί. 55 χρόνια μετά, ο σύλλογος κοιτάζει μπροστά χάρη στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα του στην εξέδρα. Με αυτή την κίνηση θέλουμε να τους πούμε ένα έμπρακτο ευχαριστώ και να καλέσουμε ακόμη περισσότερους φιλάθλους να γράψουν μαζί μας την επόμενη σελίδα. Το Σάββατο, απέναντι στο Μαρούσι, θέλουμε να γεμίσουμε το “Ανδρέας Παπανδρέου”.»

Σημεία διάθεσης: