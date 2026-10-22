Το μήνυμα του Προέδρου της ΚΑΕ Περιστερίου, Πάνου Βασιλάρα και το κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για τη γιορτή της πόλης, στον αγώνα με το Μαρούσι.

Το Περιστέρι συμπλήρωσε στις 22 Οκτωβρίου 2026 55 χρόνια από την ίδρυση του και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Πάνος Βασιλάρας, έστειλε το δικό του κάλεσμα στον κόσμο των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Αγαπητοί συμπολίτες, φίλες και φίλοι της μεγάλης κυανοκίτρινης οικογένειας,

Στις 22 Οκτωβρίου 1971, μια παρέα νέων ανθρώπων με αγάπη για τον αθλητισμό και πίστη στον τόπο τους έβαλε τα θεμέλια για κάτι που έμελλε να αλλάξει τον χάρτη του ελληνικού μπάσκετ και να κάνει γνωστό το όνομα του Περιστερίου σε όλη την Ευρώπη. Τότε, ξεκινώντας από το χωμάτινο γήπεδο της Πρόνοιας και το ανοιχτό του Άι-Γιώργη στην Ακαδημία Πλάτωνος – με εκείνο το ιστορικό δέντρο σχεδόν μέσα στις γραμμές – κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος του ταξιδιού που ξεκινούσε.

Φέτος συμπληρώνονται ακριβώς 55 χρόνια. Πενήντα πέντε χρόνια γεμάτα πάθος, αυταπάρνηση, ανόδους, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές – από τις ιστορικές μάχες στην κορυφαία σκηνή της Ευρωλίγκας μέχρι τη συγκλονιστική μας πορεία στο Final Four του Basketball Champions League – αλλά και δύσκολες στιγμές από τις οποίες βγήκαμε πιο δυνατοί. Πενήντα πέντε χρόνια όπου το Περιστέρι δεν δημιούργησε απλώς μια σπουδαία ομάδα· δημιούργησε πρότυπο οργάνωσης και αθλητικής διαπαιδαγώγησης, έβγαλε γενιές αθλητών και πρωταθλητών από τα σπλάχνα του και έγινε η περήφανη φωνή και ταυτότητα της Δυτικής Αθήνας.

Πίσω, όμως, από κάθε σελίδα αυτής της χρυσής διαδρομής, υπάρχουν οι άνθρωποι. Είναι τα ιδρυτικά μας μέλη που τόλμησαν να ονειρευτούν κόντρα στις δυσκολίες της εποχής. Είναι οι προπονητές, οι αθλητές, οι εργαζόμενοι, οι χορηγοί μας και οι τοπικές επιχειρήσεις της πόλης μας, που στέκονται σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό μας σε κάθε βήμα.

Είναι εκείνοι που δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, αλλά φώτισαν τον δρόμο μας: ο οραματιστής Πλούταρχος Βυλλιώτης, ο πρώτος μας πρόεδρος Σούλης Αποστολόπουλος, ο Θόδωρος Γολεμάτης, αλλά και οι αιώνιοι ήρωές μας στο παρκέ, ο Νίκος Φάσουρας και ο Αλφόνσο Φορντ. Μαζί με τόσους ακόμη που έφυγαν νωρίς, θα αποτελούν για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχής του συλλόγου μας.

Και αυτή η ιστορία δεν θα είχε γραφτεί χωρίς εσάς. Τους φιλάθλους μας, που ακολουθήσατε πιστά την ομάδα από τα ανοιχτά τσιμεντένια γήπεδα και τις χαμηλότερες κατηγορίες μέχρι τις πιο λαμπερές ευρωπαϊκές αρένες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ανιδιοτελή πίστη και την αφοσίωσή σας, που κράτησε τον σύλλογο όρθιο στις δύσκολες στιγμές και τον οδήγησε στις μεγαλύτερες κορυφές.

Αυτή η σπουδαία κληρονομιά, όμως, δεν μένει στάσιμη. Ανανεώνεται καθημερινά. Πέρυσι το καλοκαίρι πήραμε μια τολμηρή απόφαση: να γυρίσουμε σελίδα και να χτίσουμε κάτι αυθεντικό, γεμάτο υγεία και όραμα. Δημιουργήσαμε μια ομάδα με δυνατό ελληνικό κορμό, παιδιά με δίψα και σωστή νοοτροπία, ανερχόμενα ταλέντα από τα σπλάχνα των ακαδημιών μας, και στο τιμόνι έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει το πνεύμα και το DNA του συλλόγου όσο λίγοι.

Παράλληλα, βγήκαμε έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ: με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την πόλη μας, επιδιώξαμε να έρθουμε ακόμα πιο κοντά στους ανθρώπους μας, κάνοντας πράξη την ανταπόδοση προς την τοπική κοινωνία που μας αγκαλιάζει καθημερινά.

Έναν και πλέον χρόνο μετά, μπορώ να πω με απόλυτη περηφάνια ότι αυτό το νέο κεφάλαιο όχι μόνο μας δικαίωσε, αλλά εξελίσσεται καθημερινά σε κάτι ακόμα πιο σπουδαίο. Η ομάδα μας αποδίδει όμορφο, σύγχρονο μπάσκετ, πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα, φωνάζει δυναμικά «παρών» στην Ευρώπη και, πάνω απ’ όλα, εμπνέει ξανά τα εκατοντάδες παιδιά των ακαδημιών μας που μεγαλώνουν με τις ίδιες διαχρονικές αρχές: τον σεβασμό, τη σκληρή δουλειά και την περηφάνια για τη φανέλα της πόλης μας.

Αυτή λοιπόν την ιστορική επέτειο των 55 ετών δεν θα μπορούσαμε να τη γιορτάσουμε πουθενά αλλού εκτός από το «σπίτι» μας, δίπλα στη ζωντανή ψυχή αυτού του τόπου: εσάς.

Στον αγώνα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου 2026, απέναντι στο Μαρούσι, δεν πάμε απλώς για να διεκδικήσουμε μία ακόμη νίκη στο παρκέ. Πάμε για να τιμήσουμε τις ρίζες μας, τους ανθρώπους που ίδρυσαν και γιγάντωσαν τον σύλλογο, τις γενιές που ίδρωσαν τη φανέλα μας, και κυρίως, για να στείλουμε το μήνυμα ότι το μέλλον μάς ανήκει.

Σας καλώ όλους να γεμίσουμε το «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ελάτε με τα παιδιά σας, με τους γονείς σας, με τον φίλο που σας έφερε για πρώτη φορά στο γήπεδο.

Γιατί η επόμενη σελίδα της ιστορίας μας γράφεται με εσάς στην εξέδρα.

Χρόνια πολλά σε όλη την οικογένεια του Περιστερίου!».