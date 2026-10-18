Ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος, στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του στην ήττα από τον Παναθηναϊκό με 95-75.

Το Περιστέρι ηττήθηκε με 95-75 στο «Telekom Center Athens» από τον Παναθηναϊκό και υπέστη την πρώτη του ήττα στη φετινή GBL. Ο κόουτς της ομάδας, Βασίλης Ξανθόπουλος, στάθηκε στην έλλειψη αγωνιστικής και πνευματικής ετοιμότητας των παικτών του και έβγαλε το... καπέλο στο Τριφύλλι, για το οποίο ανέφερε πως πιθανότατα είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Ξανθόπουλου:

«Πρέπει να βελτιωθούμε. Όπως λέω μετά τις νίκες, έτσι θα πω και σήμερα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν εμφανιστήκαμε στο γήπεδο. Ήμασταν καλύτερο στο δεύτερο, αλλά βοήθησε ότι ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη διαφορά. Πρέπει να το διορθώσουμε, γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη και έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό ημίχρονο. Αν έχουμε τα ίδια κενά διαστήματα όπως στα περισσότερα πρώτα ημίχρονα φέτος θα το πληρώσουμε. Ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ίσως την πιο φορμαρισμένη στην Ευρώπη και ξέραμε τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Δυστυχώς δεν με ικανοποιεί ότι δεν ήμασταν εδώ σωματικά και πνευματικά. Αυτό πρέπει να βρούμε τρόπο να το διορθώσουμε, γιατί σε παιχνίδια που θα καιγόμαστε για βαθμούς, αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο».

Για το γεγονός ότι έπαιξε απέναντι στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Μάικ Μπατίστ, με τους οποίους συνυπήρξε στον Παναθηναϊκό, τόνισε:

«Είναι πολύ ωραίο να γυρνάω σε αυτό το γήπεδο, έχω περάσει όμορφες στιγμές με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Είδα πρόσωπα που ταυτίζονται με την κουλτούρα της ομάδας. Είχαμε ωραίες συζητήσεις. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό και σε μας δουλειά και… δουλειά».